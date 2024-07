¿Quién fue Christina Sandera? Clint Eastwood está de luto por su muerte a los 61 años de edad.

El legendario cineasta estadounidense Clint Eastwood, de 94 años de edad, se ha caracterizado por ser una persona muy privada en lo que respecta a su vida familiar.

Sin embargo, esta vez Clint Eastwood emitió un comunicado para expresar su postura ante la muerte de Christina Sandera, quien fue su última pareja sentimental.

Clint Eastwood y Christina Sandera (EFE/ Nina Prommer)

¿Quién fue Christina Sandera?

Es muy poco lo que se sabe de Christina Sandera, pues todo parece indicar que hasta antes de iniciar una relación con Clint Eastwood, su vida no tenía vínculos con la farándula.

La información disponible señala que Christina Sandera se desempeñaba como camarera o anfitriona en un restaurante de Clint Eastwood, cuando ocurrió el flechazo entre ambos.

¿Qué edad tenía Christina Sandera?

Christina Sandera murió a los 61 años de edad.

¿Quién es el esposo de Christina Sandera?

Según los informes, Christina Sandera y Clint Eastwood se conocieron cuando ella trabajaba en el hotel y restaurante Mission Ranch de Eastwood, ubicado en Carmel-by-the-Sea, en California, y comenzaron a salir en 2014.

Desde entonces, Christina Sandera -de entonces 51 años- y Clint Eastwood -de 84 años- se mantuvieron como pareja, mostrándose juntos por primera vez de forma pública en la ceremonia de los Premios Oscar 2015.

En ese momento la película American Sniper estaba nominada a seis premios, incluido el de mejor película.

Luego, Christina Sandera y Clint Eastwood se dejaron ver en las alfombras rojas de las películas Sully (2016), The Mule (2018), The 15:17 to Paris. (2018) y Richard Jewell (2019).

Hasta donde se sabe, Christina Sandera y Clint Eastwood nunca se casaron.

Clint Eastwood y Christina Sandera (AP PHOTO)

¿Qué signo zodiacal era Christina Sandera?

Se desconoce esta información de Christina Sandera.

¿Cuántos hijos tiene Christina Sandera?

Se desconoce esta información de Christina Sandera.

¿Qué estudió Christina Sandera?

Se desconoce esta información sobre Christina Sandera.

¿En qué ha trabajado Christina Sandera?

Se desconoce esta información sobre Christina Sandera.

Christina Sandera murió

El viernes 19 de julio, The Hollywood Reporter dio a conocer un breve comunicado de Clint Eastwood en el que el cineasta anunció el fallecimiento de su pareja.

Con unas emotivas palabras, el director de ‘Gran Torino’ se despidió de Christina Sandera:

“Christina era una mujer adorable y muy cariñosa, y la echaré mucho de menos” Clint Eastwood

Un portavoz de Warner Bros. le dijo a The Hollywood Reporter que no se daría más información sobre el asunto.