Luego de que el video del joven que golpea al guardia de seguridad en Puebla se volvió viral, salió a relucir que su padre, Carlos Pereyra, también ha sido violento con los trabajadores; te contamos quién es.

El pasado lunes 27 de noviembre, Jonathan Nolasco, un guardia de seguridad de 19 años, fue golpeado por Patricio N, un joven residente de Lomas de Angelópolis, Puebla.

El joven golpeó al guardia de seguridad brutalmente porque no abrió la pluma del fraccionamiento para darle acceso, y después trató de culparlo a él por presuntamente agredirlo.

El hecho ha generado indignación entre las y los mexicanos, quienes señalan el clasismo, racismo y violencia que mostró el joven.

Sin embargo, luego de la viralidad del caso, se dio a conocer que el padre del joven, Carlos Pereyra, y su madre, Paola Arellano, también son personas violentas, te contamos quiénes son y qué hicieron.

Su nombre es Carlos Hiram Pereyra, se trata de un empresario propietario de MAL-PER Consultores S.C., empresa donde ha sido beneficiario con contratos en el gobierno de Morelos, donde antes habitaban él y su familia.

El hombre estuvo presente la noche en que su hijo, Patricio N, golpeó al guardia de seguridad, y pidió que levantaran la pluma para que dejaran pasar al menor de 17 años de edad.

No obstante, Carlos Pereyra ya había sido relacionado con un acto similar al de su hijo, también con un guardia de seguridad de la residencial Lomas de Angelópolis, Puebla.

Pues luego de que no se le dio acceso de forma inmediata al fraccionamiento, Carlos Pereyra se lanzó contra un guardia de seguridad y aseguró que podía pagar cualquier multa para “partirle su madre”.

“Como no me pueden abrir si soy el propietario de la casa, y este brother ya me ha visto muchas veces, ya es personal cabrón”

Puedo pagar la multa que sea, la lana que sea y partirte tu madre, entonces bájale de huevos entendiste, cuando me veas en la moto déjame entrar cabrón y si me van a multar no hay pedo, vayan levantando la multa, ok”

Carlos Pereyra