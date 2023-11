Patricio ‘N’, estudiante de la Universidad Anáhuac Puebla, fue identificado y suspendido luego de agredir a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis tras un berrinche porque su app de acceso no funcionó.

La Preparatoria de la Universidad Anáhuac Puebla reaccionó la mañana de este 29 de noviembre, luego de que el video se viralizó el 28 de noviembre y dijo que no descarta la expulsión definitiva aunque se entiende que la agresión no se dio en sus instalaciones.

En relación a los recientes acontecimientos, les compartimos el comunicado generado por la Prepa Anáhuac: pic.twitter.com/fttPcqAZ5M — Universidad Anáhuac Puebla (@UAnahuacPuebla) November 29, 2023

Universidad Anáhuac suspende a Patricio ‘N’; indignados internautas piden expulsión

La Universidad Anáhuac dijo que tomó la decisión de suspender a Patricio ‘N’ para preservar la integridad se su institución y garantizar un ambiente seguro.

En su comunicado precisó que el hecho es considerado grave en su reglamento y no descartan la expulsión definitiva .

Internautas se quejaron de que la Universidad Anáhuac Puebla sea una escuela de “juniors” “golpeadores” pues en episodios anteriores otros han participado en actos violentos en la ciudad de Puebla, precisamente en la zona de Angelópolis.

También dijeron esperar que el caso termine con expulsión y sanciones a pesar de que el golpeador dijo ser menor de edad y a pesar de los recursos que pudiera tener su familia.

Patricio ‘N’ golpea a vigilante y lo acepta descaradamente: “¿Cuál es el pedo?”

Patricio ‘N’ además de abalanzarse a puñetazos contra el vigilante cambió la versión y lo acusó de haberlo golpeado, lo cual es mentira. Los hechos ocurrieron el 27 de noviembre, de acuerdo con las cámaras de seguridad.

De hecho, Patricio ‘N’ dijo ser menor de edad y pidió no ser grabado por una mujer en otro auto pero ella justificó que no la estaban dejando ingresar.

Confiado en la verdad, el vigilante dijo a la mujer que no se preocupara porque hay cámaras que demostrarían que el agresor únicamente era Patricio ‘N’ y que él no le hizo anda.

Ante los hechos, un hombre de casco se interpuso para que Patricio ‘N’ dejara de intimidar al vigilante y llegaron dos guardias de seguridad más.

Patricio ‘N’ siguió intimidando a su víctima tras fracturarle la nariz

Patricio ‘N’ finalmente terminó aceptando descaradamente ante los otros guardias que golpeó al vigilante y lo seguía intimidando:

“Yo fui, ¿Cuál es el pedo también?/¿Te gustó tu putiza. Sí, ya le di en la madre” Patricio 'N'

No obstante, la llegada de los dos guardias más no impidió que Patricio ‘N’ siguiera con una actitud prepotente y violenta contra ellos al pedir que no impidieran que siguiera intimidando al guardia golpeado, de quien se reporta le fracturó de nariz.

#VIDEO:



Junior de @Gob_Puebla golpea a guardia de seguridad en Angelópolis:



Patricio N se molestó porque no sirvió su Parkmóvil y se negó a cambiar de carril y dejar pasar al resto de conductores.



Así se desquitó con el guardia que resultó con fractura de nariz. pic.twitter.com/SaiwtmFMFv — Antonio Nieto (@siete_letras) November 29, 2023

¿Patricio ‘N’ viene de una familia violenta?

En redes sociales se ha difundido un video en el que supuestamente se ve a la madre de Patricio ‘N’ golpeando a otra mujer.

En el caso de ese video se desconoce si la mujer es familiar del joven señalado de agresor.