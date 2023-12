Carlos Pereyra aseguró que su hijo Patricio ya no se encuentra en México, sino en California, Estados Unidos, luego de ser exhibido en video por la agresión contra el guardia de seguridad Jonathan Nolasco en el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, en Puebla.

En entrevista con Imagen Noticias Puebla, Carlos Pereyra confirmó que mandó a su hijo Patricio a California, en Estados Unidos, donde se quedará por tiempo indefinido con unos familiares con el fin de protegerlo de posibles agresiones derivadas de la gran exposición del caso.

Así lo confirmó el padre de Patricio Pereyra: “En el caso de mi hijo, lo mandé a California, que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos”.

Carlos Pereyra justifica agresión de su hijo Patricio en Lomas de Angelópolis: “Lo tuvo esperando 15 minutos, lo desesperó”

Durante la entrevista al medio, Carlos Pereyra justificó el actuar agresivo de su hijo Patricio contra el guardia de seguridad Jonathan Nolasco en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, en Puebla.

Según el padre del joven agresor, el guardia de seguridad en días pasados había tenido una mala actitud en su jornada laboral al contestar y hacer el levantamiento de la pluma para acceder a la zona.

Contó que el pasado lunes 27 de noviembre cuando se registró la golpiza, el guardia de seguridad trató mal a su hijo Patricio al dejarlo esperando durante un lapso de 15 minutos bajo el argumento de que no servía la pluma ni la tarjeta hasta que, dijo, “lo desesperó”.

“Este muchacho (Jonathan Nolasco) había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso. Hasta ese día que llegó mi hijo lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos, porque no servía la pluma, no servía la tarjeta hasta que lo desesperó”, justificó el padre del joven agresor.

Padre de Patricio Pereyra afirma que ya habló con su hijo tras agresión a guardia de seguridad: “los golpes son un recurso de última instancia y éste lo fue”

El padre de Patricio Pereyra indicó que ya tuvo una conversación con su hijo por la golpiza contra el guardia de seguridad Jonathan Nolasco en Lomas de Angelópolis, Puebla.

Si bien admitió que Patricio actuó mal al agredir a golpes al empleado de la zona residencial, sostuvo que fue culpa del guardia de seguridad por las supuestas malas actitudes que tuvo con él.

Confesó que su hijo se siente apenado, pero “firme en sus creencias y convicciones”; señaló que al hablar con Patricio, le comentó que solamente se debe recurrir a los golpes en últimas instancias y esta situación fue uno de esos casos.

“Creo que actuó mal, pero también fue por una situación generada. Yo ya hablé con él. Él se siente apenado, pero también firme en sus creencias y en sus convicciones. Le comenté que los golpes no son el medio adecuado. Solamente son un recurso ya en últimas instancias y este fue uno de esos casos” Carlos Pereyra. Padre de Patricio

“Yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo de este muchacho”, insistió.

Comentó que luego de los hechos y la difusión del caso, pondrá orden en su casa, pero dijo que están tranquilos. “Estamos obviamente protegiéndonos, porque hay mucho odio por parte de la gente que acusa sin saber, juzga como si fueran unas personas ejemplares”.