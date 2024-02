¿Quién es Benjamín Saúl Huerta? Te contamos qué hizo el ahora ex diputado por Puebla de Morena, así como la condena que recibió por parte de las autoridades.

Y es que este miércoles 7 de febrero de 2024 el ex legislador guinda recibió su sentencia condenatoria, luego de que pasara dos años y 10 meses sujeto a un juicio en su contra.

No obstante, de acuerdo con autoridades del estado de Puebla, Benjamín Saúl Huerta aun enfrenta dos juicios penales más, mismos que hasta el momento no reciben sentencia.

Benjamín Saúl Huerta (Mario Jasso/ Cuartoscuro)

¿Quién es Benjamín Saúl Huerta?

Benjamín Saúl Huerta nació en la localidad de San Francisco Totimehuacan, perteneciente al municipio de Puebla, ubicada dentro del estado homónimo.

Inició dentro de la política en el año 1973, como miembro juvenil de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), ello dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras pasar toda su vida política en el partido tricolor, Benjamín Saúl Huerta renunció a esta militancia, y se sumó a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en donde contendió en el año 2018 por una diputación, misma que ganó en las urnas.

¿Qué edad tiene Benjamín Saúl Huerta?

Benjamín Saúl Huerta nació el 31 de marzo de 1958, por lo que el ex diputado por Puebla de Morena tiene actualmente 65 años de edad.

Benjamín Saúl Huerta (Captura Twitter)

¿Quién es la esposa de Benjamín Saúl Huerta?

Benjamín Saúl Huerta, ex diputado por Puebla de Morena, se encuentra casado con Rosa María Alcobas, abogada de profesión.

Sin embargo, actualmente no es de dominio público información que indique si el ex legislador morenista continúa casado o no.

¿Qué signo zodiacal es Benjamín Saúl Huerta?

Benjamín Saúl Huerta nació el día 31 de marzo, por lo que de acuerdo con la astrología occidental, el ex diputado por Puebla de Morena es del signo zodiacal Aries.

Benjamín Saúl Huerta. (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Benjamín Saúl Huerta?

Benjamín Saúl Huerta es padre de 3 hijas; Pamela, Sophia y Estefanía , resultado de su matrimonio con Rosa María Alcobas.

¿Qué estudio Benjamín Saúl Huerta?

Benjamín Saúl Huerta cuenta con la Licenciatura en Derecho por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Además, el ex diputado guinda tiene estudios de diplomado en Políticas Públicas, así como en Mercadotecnia Política.

Benjamín Saúl Huerta Corona (Twitter / @SaulHuertaOf)

¿En qué ha trabajado Benjamín Saúl Huerta?

En su perfil curricular resalta que Benjamín Saúl Huerta ha trabajado en su mayoría para el sector público. Entre los puestos que ha desempeñado, se encuentran:

Asesor de Impuestos Inmobiliarios de la Tesorería de Puebla

Asesor de Impuestos Inmobiliarios de la Tesorería de Puebla.mehuacan, de 1977 a 1979.

Delegado censal y municipal en Jolalpan, en Puebla, de 1979 a 1980.

Agente subalterno del Ministerio Público en san Francisco Totimehuacan, de 1980 a 1983.

Además, trabajó como maestro de Historia de las Instituciones Jurídicas, derecho romano y derecho fiscal para Universidades públicas.

En 1973 se sumó a las filas del PRI como integrante juvenil de la CNOP, organismo en el que escaló jerárquicamente, hasta alcanzar la Secretaría de Organización de la CNOP estatal en el año 2005.

Además, en el año 2010 contendió por la candidatura del PRI a la presidencia Municipal de Puebla, sin embargo, no resultó elegido dentro del proceso interno.

¿Qué hizo Benjamín Saúl Huerta, ex diputado por Puebla de Morena? Esta fue la condena que recibió

Benjamín Saúl Huerta, ex diputado de Puebla por Morena, fue condenado este día a 22 años de cárcel por el delito de violación cometida en contra de un menor de edad por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla.

De acuerdo con las autoridades periciales, los hechos ocurrieron en unos baños de temazcal en el estado de Puebla.

Aunado a la pena de prisión, el Tribunal determinó que Benjamín Saúl Huerta deberá pagar una multa económica por reparación del daño, así como los gastos de terapia psicológica que recibe la víctima como resultado de su agresión.

Se puntualizó que pese a recibir 22 años de cárcel, esta pena podría aumentar aun más, toda vez que existen dos procesos penales, también por violación contra más menores, que aun no reciben sentencia .

De esta manera Benjamín Saúl Huerta cumplirá su condena en el Reclusorio Oriente.