Martha Érika Alonso, quien murió el 24 de diciembre de 2018, tomó protesta como gobernadora de Puebla un día como hoy pero de 2018; la mandataria murió el mismo mes que su predecesor, Miguel Barbosa.

Martha Érika Alonso murió en un accidente aéreo junto con su exesposo Rafael Moreno Valle, exgobernador de esta entidad, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló.

Tras su muerte, Miguel Barbosa tomó protesta como gobernador de Puebla, para el periodo 2019-2024, tras ser electo en elecciones extraordinarias.

Martha Érika Alonso tomó protesta como gobernadora de Puebla un día como hoy, 14 de diciembre, pero de 2018 para el periodo 2018-2024.

En su primer mensaje como la primera gobernadora de esta entidad, la gobernadora emanada del PAN exhortó a privilegiar las coincidencias sobre las diferencias para lograr un mejor estado.

Vestida de negro, Martha Érika Alonso Hidalgo fue acompañada por su antescesor, Antonio Galoi Fayad para tomar protesta como gobernadora.

“Protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas se emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora constitucional que el pueblo me ha concedido. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad federativa, y si así no lo hiciere, que el Estado y la nación me lo demanden”

Martha Érika Alonso, en su toma de protesta como gobernadora de Puebla el 14 de diciembre de 2018