Kenya Mirelle denuncia ataque por su expareja; tiene amenaza de aborto

México.- Kenya Mirelle, de 27 años de edad y con 10 semanas de embarazo, denunció un ataque en su contra por parte de su expareja ocurrido el pasado 7 de mayo en Puebla.

A través de las redes sociales, un familiar de Kenya Mirelle, identificado como el actor Luis Romano , denunció que la joven fue golpeada por su expareja de nombre Dante M. y ahora tiene amenaza de aborto.

“Mi sobrina está embarazada y ahora tiene amenaza de aborto por desprendimiento de placenta, el tabique desviado, hematomas por todos lados”. Luis Romano

Denuncia en Instagram (@luisromano1)

El familiar de la víctima también explicó que Kenya acudió a denunciar pero “al parecer la familia de este sujeto tiene abogados” y que los han amenazado .

Pidió el apoyo para compartir las fotos de la agresión contra Kenya Mirelle y que se logre su detención por justicia para ella, además de evitar que un ataque similar le ocurra a otra mujer.

Kenya Mirelle relata agresión en su contra

Por su parte, la joven relató la agresión en su contra por parte de su expareja, Dante M., y pidió apoyo a los gobernadores de Puebla (de donde ella es originaria), y de Tlaxcala porque el agresor sería del municipio de Zacatelco.

“Sufrí maltrato de mi expareja, estoy embarazada, tengo amenaza de aborto, hematomas internos, desprendimiento de placenta, tabique desviado y esguince en cuello”. Kenya Mirelle

Análisis médico de Kenya (@kenyaamir)

Golpes contra Kenya Mirelle (@kenyaamir)

En el video explica que la agresión ocurrió el viernes 7 de mayo cuando se encontraba en su domicilio y Dante M. llegó en estado de ebriedad.

En un momento de la madrugada, el hombre habría comenzado a golpear a Kenya : “Él me jala hacia el piso, avienta mi teléfono, me empieza a pegar, me da de patadas”, narró.

Luego de esto, Kenya Mirelle consiguió resguardarse en el baño hasta que Dante M. salió del domicilio e inmediatamente después acudió a denunciar el ataque.

Kenya solicitó orden de restricción

La principal demanda de Kenya Mirelle es que su denuncia no quede impune porque el agresor tendría familia con poder político en Tlaxcala.

La joven presentó una denuncia formal y pidió una orden de restricción, sin embargo, aún no hay una orden de aprehensión ni se le han brindado medidas cautelares.

Sobre el caso, la colectiva Brujas del Mar exigió a las autoridades de Puebla y de Tlaxcala dar atención y seguimiento con perspectiva de género.

El mismo colectivo dijo que Dante M. sería hermano de Juana Moreno Morales , candidata a diputada local para el Distrito 13 en Tlaxcala por el partido Redes Sociales Progresistas.