Policías de Tulancingo golpean y detienen a jóvenes por andar en patineta

México.- El joven Hiram Israel denunció a policías municipales de Tulancingo, Hidalgo por detenerlo de manera arbitraría y golpearlo con el fundamento de ‘alterar el orden público’.

De acuerdo con el testimonio de Hiram Israel, los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, cuando se encontraba patinando por las calles del centro de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo.

Posteriormente, otro amigo que acompaña al joven patinando cayó al suelo frente a los policías de Tulancingo, sin afectar de ninguna forma a los elementos, refiere Hiram Israel.

Fue justo en ese momento, en que los policías reaccionaron de manera agresiva contra los jóvenes, quienes haciendo uso de la fuerza los sometieron para meterlo a la caseta de vigilancia ubicada en el Jardín La Floresta en el centro de Tulancingo.

Joven es golpeado por policías de Tulancingo (Hiram Israel )

Policías de Tulancingo golpean a jóvenes por andar en patineta

A través de redes sociales, el joven Hiram Israel se presenta con el ojo morado, golpes en el cuello, costillas y muñecas.

Hiram Israel, pide ayuda para difundir su caso y el de su amigo, ya que dice tener conocimiento que no es la primera vez que policías de Tulancingo realizan este tipo de actos violentos.

Al momento de la detención arbitraría, los policías argumentaron que la plaza pública es un espacio no permitido para patinar por lo que los jóvenes estaban incurriendo en un delito, no obstante, en el lugar no hay señalamientos que indiquen dicha prohibición.

Pese a que en el Jardín La Floresta en el centro de Tulancingo se encontraban testigos grabando lo acontecido, a los policías municipales pareció importarles poco y continuaron agrediendo a los jóvenes.

Posted by Sara NG on Tuesday, September 21, 2021

Convocan a protesta por agresiones contra jóvenes en Tulancingo

Los jóvenes agredidos por los policías de Tulancingo ya presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público esperando recibir justicia.

Por otro lado, diversos colectivos han convocado a una protesta de manera pacífica el próximo viernes 24 de septiembre en el Jardín La Floresta.

La protesta tendrá como principal objetivo denunciar los abusos policías en el estado y sobre todo defender el derecho de miles de jóvenes a transitar libremente por las calles.