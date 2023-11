Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo, será DJ invitado en el festival Welcome to Hell, Night of the Witches que se celebra en esa entidad.

El ex gobernador priísta ha sido captado recientemente y desde 2022 en eventos musicales públicos en los que incluso se ha involucrado como DJ.

Ello a raíz de que Omar Fayad concluyó su periodo como gobernador de Hidalgo el año pasado.

Debido a que el ex priísta se ha robado la cámara en más de una ocasión, ahora se dio a conocer que fue invitado como DJ para el festival Welcome to Hell, Night of the Witches de Hidalgo.

#Tendencia | Video del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, haciéndola de DJ en conocido antro de Pachuca. pic.twitter.com/amTcKI54NX — LTHidalgo (@LT_Hidalgo) April 16, 2022

Omar Fayad es DJ invitado para el festival Welcome to Hell, Night of the Witches

El festival Welcome to Hell, Night of the Witches se celebrará este jueves 9 de noviembre en el autódromo Moisés Solana en el municipio de Epazoyuca, Hidalgo.

Para este evento, Omar Fayad fue invitado para participar con un DJ set; sin embargo, su nombre no aparece en la publicidad del festival.

A pesar de eso, el ex gobernador estará en el Welcome to Hell, Night of the Witches, festival en el que participarán otros DJs tanto locales como reconocidos a nivel nacional.

El festival de música dará inicio en punto de las 15:00 horas y contará con DJs como los siguientes:

Alive

Los Dutis

Dam Dam Perreo

DJ Murdook

Room & Boss

DJ Rocha

Young Milion

Soft Boy

Marea

Los del Dorado

Sid Saes

DJ Tolle

Omar Fayad indica que no se integrará a Morena tras renunciar al PRI (Omar Fayad vía Twitter)

¿Quién es Omar Fayad? De gobernador a DJ en Hidalgo

Omar Fayad nació en el municipio de Zempoala, Hidalgo el 26 de agosto de 1962 y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se desempeñó como gobernador de Hidalgo por el PRI en el periodo de 2016 a 2022 y previamente como senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República.

En junio de 2023, Omar Fayad renunció al PRI, partido para el que militó 40 años, debido a sus inconformidades con la dirigencia del tricolor.

De manera más reciente, trascendió que el ex gobernador enfrentaría su divorcio con la actriz Victoria Ruffo, con quien vivió 22 años de matrimonio y tuvieron dos hijos.