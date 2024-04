En Twitter denunciaron mediante un video que el pan de Boulenc, una de las panaderías más conocidas de Oaxaca, está lleno de gusanos.

Una pareja se llevó una desagradable experiencia luego de comprar algunos productos Boulnec, panadería artesanal muy famosa del centro de Oaxaca.

Los hechos aparentemente habrían ocurrido el pasado viernes 12 de abril y fueron denunciados por una joven identificada como Jade Tapia.

En la red social X (antes Twitter), se ha viralizado la denuncia de una chica que exhibió Boulenc, panadería de Oaxaca, por vender pan con gusanos.

De acuerdo con su testimonio, su novio acudió a la panadería a las 2:51 de la tarde y compró un:

Por los que pagó 179 pesos, la intención era degustarlos en casa. No obstante, al consumir notaron que estaba plagada de pequeños animales.

En el video que circula en redes puede observarse poco más de una decena de gusanos moverse entre el pan de Boulenc.

Esto ante la sorpresa y asco de la pareja que no podía creer que dicha panadería de Oaxaca, donde se tiene que hacer fila para comprar un pan, ofreciera productos contaminados.

La usuaria Jade Tapia expresó lo siguiente en las redes sociales:

No es justo que los restaurantes sean o no de renombre dicen tener una calidad de productos impecables cuando no es así y nos brinden esta clase de cosas. Más allá de entregar un mal producto (hablando de presentación, un cabello o algún otro “pequeño detalle”), sea realmente UN PRODUCTO CONTAMINADO que nos puede perjudicar completamente en la salud. ¡Con que seguridad podemos seguir recurriendo a estos lugares! La gente está expuesta, en este caso fuimos yo y mi novio, mañana pueden ser los niños, adultos mayores, turistas, el mismo personal.”

Denuncia en Twitter