México.- El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca giró una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, hijo del ex diputado Juan Vera Carrizal, implicado en el ataque de ácido contra la saxofonista María Elena Ríos.

El fiscal General de Justicia de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, informó que un juez local del Tribunal Superior de Justicia liberó una orden de aprehensión contra Juan ‘N, hijo del ex diputado Juan Vera Carrizal, por su relación al ataque de ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca.

Arturo Peimbert Calvo declaró que se ha solicitado el apoyo de la Fiscalía de Justicia en Puebla para que colabore en las investigaciones por el ataque con ácido contra María Elena Ríos.

Hay indicios de que Juan ‘N’ huyó a Puebla para buscar refugio con algunos familiares y amigos.

Se realizaron cateos con orden judicial en varios inmuebles, propiedades del empresario y ex diputado Juan Vera Carrizal, ubicados en los municipios de

Sin embargo, al interior de los lugares solo se encontró ropa sucia y algunas pertenencias del hijo del ex diputado Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque contra María Elena Ríos.

Ante los resultados, el fiscal de Oaxaca adelantó que, de ser necesario y de acuerdo con procedimiento de búsqueda y captura, se podría solicitar la ayuda de las fiscalías de todos los estados.

Hace unos días la saxofonista María Elena Ríos recordó el pasado ataque del cual fue víctima el 9 de septiembre de 2019.

Donde, María Elena Ríos señaló a “El Junior” como su quinto agresor e hijo del ex diputado priísta, Juan Vera Carrizal.

Declarando que desde ese momento, vive con cicatrices físicas y emocionales, pero afortunadamente el acompañamiento de su familia, mujeres y colectivos le inyectan fortaleza.

Fue a través de Twitter, donde María Elena Ríos dijo que tras el intento de feminicidio en su contra, consideraba que la justicia se encontraba lejos.

“#ElJuniorSigueLibre si, el quinto implicado en el intento de feminicidio del que fui víctima porque Rubén Vasconcelos lo permitió, y Arturo Peimbert no lo ha detenido. ¿Hasta cuándo este asco de corrupción en Oaxaca? Santiago Nieto no se me olvida tu teatro de los 503. Mentirosos”.

María Elena Ríos