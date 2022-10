Irreverente

Les platico: parecería ser un tema muy local de NL, pero es más nacional de lo que se pudiera suponer.

Y no tanto por el alucinado comentario de Aldo Fasci tirándole sus… flores al ex alcalde de Monterrey y frustrado candidato a la gubernatura de NL, Adrián de la Garza, sino por lo expresado al respecto por el gobernador Samuel García: el puesto de Fiscal General de Justicia de NL necesita de un técnico, no de un político y menos de uno de la calaña de Adrián.

Coincido con lo dicho por Samuel: “No vaya a ser que Adrián vuelva a hacer de las suyas”.

Y dijo algo más: “Espero no hacer uso de mi derecho de veto”, esto, en caso de que el Congreso del Estado vaya a salir con una jalada, perdonando mi francés norteño.

Legisladores de pacotilla

De los diputados de NL todo podría esperarse, porque NINGUNO de ellos vela por los intereses de sus representados, sino de los colores de los pérfidos partidos que los sentaron en sus curules.

Bueno, también velan por los intereses de Raúl Gracia, uno de los de la nefasta “santísima trinidad”, que volvió migajas agorgojadas al PAN de NL.

Solo los despistados ignoran que esa posición -la del Congreso- más las del partido mismo y otras, le tocaron a él en la repartición del pastel blanquiazul .

¿Pues no que estabas retirado, Aldo?

Con el pretexto de una enfermedad, Aldo salió pitando del equipo de Samuel, donde bajo su mando la seguridad vivió sus peores tiempos, contando los de los seis años que estuvo en el gobierno del Bronco.

La Fiscalía estaba en buenas manos con Gustavo Adolfo en los controles. Pero no resistió la presión de enfrentamientos velados con gente del gobernador y prefirió cortar por lo sano. Adrián se pela por suplirlo y aunque esa posición y la de la otra fiscalía -la anti corrupción- es de Gracia, Samuel no se va a dejar y apuesta por un técnico contra los rudos políticos.

El gobernador ya le metió dos sustos a la “santísima trinidad”, al tumbarles al hijo pródigo Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, y al someter a auditoría a los ayuntamientos anteriores, comenzando por los de Héctor Castillo y terminando con el del mismito Víctor Pérez, segunda porción de la “santísima…” junto con Chefo Salgado y su feudo de San Nicolás.

Aldo Fasci y Jaime Rodríguez (Especial)

NL, Reflejo de México

Quienes quieren tomar como botín o rehén a NL, emulan a las mulas que están haciendo lo mismo con el País.

Los políticos y sus prácticas rastreras desplazan a los técnicos en prácticamente todas las áreas.

Si Samuel se deja, habrán perdidos los millones de nuevoleonenses.

Y como Andrés Manuel no solo se deja sino que es uno de sus instigadores, ya perdimos millones de mexicanos.

En nuestro País no falta talento, sobra, pero como padecemos un gobierno de enanos y eunucos, los políticos de otras entidades -aún los “retirados” como Aldo- abogan por la mediocridad y ahogan a México en la ignominia.

Cajón de sastre

”No te dejes, Samuel, no dejes que el Congreso te imponga a Adrián en la FGJNL, yo sé lo que te digo”, remata la irreverente de mi Gaby.