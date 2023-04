Las autoridades Santa Catarina, Nuevo León, apoyarán a víctimas de Jorge Cantú y Ana Reyes , quienes son acusados de cometer un fraude en la región de la Huasteca.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Santa Catarina , Rafael Hernández, señaló que el municipio de Santa Catarina brindará apoyo jurídico y acompañamiento en el caso.

Lo anterior debido a que destacó durante una conferencia de prensa, que las personas afectadas fueron víctimas de los delitos de despojo y fraude por la venta ilegal de terrenos de que son objeto.

El funcionario anunció que también se desplegará vigilancia policiaca y un equipo de inspectores de Desarrollo Urbano para evitar la introducción ilegal de materiales de construcción.

Abel Martínez y Marco Tulio Veloquio García, víctimas de los defraudadores en la Huasteca, indicaron que hay más de 100 querellas por fraude, despojo de inmuebles, amenazas, lesiones y otros delitos.

En la conferencia, los afectados y el funcionario mostraron videos donde se dicta condena a Jorge Cantú por su participación en los delitos de lesiones y amenazas.

Ante ello, Rafael Hernandez indicó que ante denuncias de despojo e ingreso de hombres encapuchados a terrenos en La Huasteca, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, ordenó un patrullaje permanente.

Lo anterior, explicó, con el fin de que se evite cualquier hecho de violencia, intimidación, amenaza o afectación al patrimonio de vecinos del espacio.

El funcionario expuso que no hubo regulación adecuada al interior del Área Natural Protegida en la Huasteca , por parte de los tres niveles de Gobierno, por lo que ahora se contempla regular de manera estricta.

“Vamos a tener vigilancia permanente, si no hay permiso de construcción, no puede ingresar material, el vehículo puede ingresar, el que sea, no vamos a violar el derecho al libre tránsito, pero el material no puede ingresar a La Huasteca”

Rafael Hernández