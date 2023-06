El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se destapó para la presidencia de México, aunque señaló que no será en la próxima contienda electoral.

Así lo dijo en entrevista con la agencia EFE, en donde apuntó que sí buscará la presidencia de México, pero hasta las elecciones 2030, es decir, en 7 años.

Su anuncio se dio de cara a los procesos internos en donde las diferentes alianzas políticas, Morena, PT, PVEM y PRI, PRD, PAN, buscarán al candidato para las elecciones 2024.

Samuel García confeso que sí quiere ser presidente de México, sin embargo, señaló que en la actualidad esta totalmente concentrado en Nuevo León, por lo que será hasta 2030 que busque la candidatura.

“Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, sobre todo en este momento tan importante para Nuevo León requiere de un gobernador concentrado 100% en el estado, por lo que no me voy a engolosinar con el 2024″.

Y con respecto a quién será el militante que Movimiento Ciudadano anuncie como candidato, Samuel García dijo desconocer al personaje que el partido al que pertenece elija.

Otro de los motivos por los que Samuel García no entrará a la contienda presidencial de 2024 es que lo que haga en Nuevo León será su carta de presentación, señaló.

En ese sentido, dijo, s e quiere concentrar en el estado que gobierna en la actualidad, para en 2030 lanzarse por la presidencia de México.

Ello pese a que durante los últimos meses, derivado de sus negociaciones con empresas extranjeras, en específico la llegada de Tesla a Monterrey, Samuel García se ha posicionado como uno de los gobernadores más reconocidos.

Acorde a sus palabras, él mismo conoce que encuestas lo colocan en el primer lugar de todos los gobernadores y hay otras que señalan que “está muy alto a nivel nacional”.

“Acabo de ver unas encuestas que me colocan en el primer lugar de popularidad de todos los gobernadores y también me han pasado algunas que estoy ya muy alto a nivel nacional, pero estoy concentrado en Nuevo León por lo pronto, yo no creo participar.”

Samuel García