Al ser acusado de la compra de un terreno en el municipio de San Pedro Garza García para la construcción de una mansión de hasta 700 millones de pesos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se deslindó de los presuntos actos de corrupción, pues aseguró que él “no vive de la política”.

Por medio de su cuenta de X, Samuel García argumentó que la población de Nuevo León sabe que todo su patrimonio lo obtuvo por su trabajo antes de comenzar su trayectoria política.

“Todo Nuevo León sabe que yo no vivo de la política y que mi patrimonio lo construí trabajando, mucho antes de empezar en esto”, sostuvo.

Samuel García responde por supuesta mansión en San Pedro Garza García (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Samuel García dice que siempre ha donado su sueldo y prestaciones

El gobernador Samuel García aseguró no tiene ningún interés económico en la política y para sustentarlo señaló que siempre ha donado su sueldo y prestaciones en su trayectoria como funcionario público.

Como ejempló, García Sepúlveda indicó que como gobernador ha donado su sueldo íntegro a DIF Capullos .

Por lo anterior, refirió que no tiene nada que ocultar y que siempre ha dado la cara ante los distintos señalamientos en su contra, porque dijo ser “incorruptible”.

“Tan no tengo ningún tipo de interés económico que desde que fui diputado siempre he donado mi sueldo y prestaciones. Hoy, como gobernador, lo donó íntegro a DIF Capullos. No tengo nada que ocultar y siempre doy la cara porque soy INCORRUPTIBLE”, agregó.

Samuel García se lanza contra periódico ‘Reforma’ por acusaciones por propiedades en San Pedro Garza García

Para terminar su mensaje, Samuel García tundió al periódico ‘Reforma’ por difundir el nuevo reportaje en su contra

Acusó a Reforma de “fabricar portadas” y por prestarle tanta atención en “tiempos electorales”, pero refirió entender la agenda del medio.

En declaraciones previas, señaló a su papá, Samuel Orlando García Mascorro, como el propietario del terreno de 700 millones de pesos acusado por el diario Reforma que se usaría para la construcción de una supuesta mansión en San Pedro Garza García.

El gobernador explicó que Grupo Gentor, de la familia Garza Calderón, una empresa de servicios medioambientales para el sector público y privado, y principal cliente de Samuel García Mazcorro, le pagó los honorarios a su papá con un terreno valuado en 300 millones de pesos.