Grupo Gentor respondió al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su señalamiento sobre el presunto terreno que la empresa habría cedido a su papá, Samuel Orlando García Mascorro.

En un comunicado, Grupo Gentor se deslindo de los señalamientos de Samuel García, quien afirmó que el terreno con valor a 700 millones de pesos fue cedido a su padre por un adeudo de la empresa hacia su despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

La empresa señaló que desconocen la información que ha sido divulgada sobre ellos con fines políticos, y aseguró que no son ni serán parte de las luchas de poderes ajenos a su trayectoria empresarial.

Cabe destacar que el pronunciamiento es una respuesta al reportaje del diario Reforma en donde se acusó a Samuel García de adquirir un terreno de 17.6 hectáreas en Mesa de la Corona, de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García.

El reportaje también señaló que el terreno habría tenido un costo de alrededor de 300 millones de pesos, aunque el valor comercial real de la propiedad se estima en 700 millones de pesos.

Siguiendo los valores de respeto e integridad, Grupo Gentor respondió a los señalamientos de medios de comunicación y “figuras públicas” que han involucrado a la empresa con la adquisición de un terreno.

El grupo comercial señaló como “lamentable” que polaricen posturas con información imprecisa, en lugar de fomentar a un diálogo constructivo, sobretodo en estos tiempos donde se necesita certidumbre para avanzar como país.

En ese sentido, y tras reafirmar su neutralidad en el proceso electoral que atraviesa México, Grupo Gentor señaló que “no tiene afiliación política y se desvincula de cualquier pronunciamiento de figuras públicas”.

Además, compartió que desconocen la información divulgada sobre su grupo empresarial, los altos directivos y accionistas , mismas que se han realizado “con fines políticos y ajenas” a sus intereses particulares.

“Hemos sido afectados por señalamientos imprecisos y falsos. No somos ni seremos parte de luchas de poderes ajenos a nuestra trayectoria empresarial”, finalizó Grupo Gentor.

Y es que tras el señalamiento de Reforma, Samuel García explicó en un video que el terreno señalado no es de su propiedad, sino de su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

Igualmente, el gobernador de Nuevo León dijo que dicha propiedad es el resultado de un convenio entre Grupo Gentor y su padre, quien trabaja para la compañía desde 2005.

En ese sentido, Samuel García afirmó que luego de arreglarles “bronca tras bronca”, en cuestiones legales con el SAT, Grupo Gentor pagó los servicios de su padre con dicho terreno.

Además, el gobernador afirmó que no es la primera vez que hacen transacciones de este tipo, pues han pagado con terrenos, carros, ranchos, etcétera.

“En este caso en particular, el cliente le dijo a mi papá: no tengo cómo pagarte el ahorro, para que se den una idea, es como el 15 por ciento de honorarios lo que tiene derecho a cobrar mi papá por toda esta chamba que tienen desde hace añales. Se los puedo demostrar, con los juicios, las escrituras, los créditos fiscales, las auditorías. Bueno, el caso es que papá quiere cobrar desde el 2020 que ganó el asunto y el cliente no tiene flujo. Y papá no quiere demandarlo, y luego embargarle, quitarle terrenos. Mejor llegó a un convenio y el cliente le está dando en pago un terreno valuado en 300 millones (de pesos), que es el de la portada”

Samuel García