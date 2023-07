Samuel García rechaza alianza de Movimiento Ciudadano con Va por México: “con PRI y PAN ni a la esquina”

Samuel García rechaza alianza de Movimiento Ciudadano con Va por México; asegura que “con PRI y PAN ni a la esquina”.

El gobernador de Nuevo León no estuvo de acuerdo con lo dicho por Clemente Castañeda, en donde dejó abierta la posibilidad de sumarse a la alianza PRI-PAN-PRD .

El coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano indicó que sí existen posibilidades de que su partido apoye a una de las aspirantes de Va por México a la candidatura presidencial en las elecciones 2024.

Pese a esto, Samuel García dijo respetar a Clemente Castañeda, a quien consideró su amigo, pero calificó esta postura como “una ocurrencia”.

Por lo que el mandatario neoleonés dejo clara su negativa a que su partido se sume a la alianza Va por México, a quienes acusó de ser “la vieja política” .

Samuel García reafirmó este viernes 7 de julio su postura para rechazar cualquier posible alianza de Movimiento Ciudadano con Va por México rumbo a las elecciones 2024.

Entre los argumentos que compartió fueron que los partidos que integran dicha coalición “son enemigos” del partido naranja .

Por ello, insistió que “con PRI y PAN ni a la esquina”, ya que también acusó a estos partidos de robar, ser tranzas, hechos que está combatiendo su gobierno.

Subrayó que él, Samuel García, no hay manera que lo puedan hacer cambiar de opinión y rechazó firmemente la idea de que pueda apoyar a Va por México.

“que me pregunten a mi Samuel García, que ¿qué opino de ir con el PRIAN? Ni a la esquina. No hay manera de que convivamos con esa viaja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y el país. Al menos yo, Samuel, no hay manera”.

Samuel García