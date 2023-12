Luis Enrique Orozco Suárez renuncia como gobernador interino de Nuevo León para regreso de Samuel García

Hoy lunes 4 de diciembre Nuevo León ya resolvió la incertidumbre en torno al gobernador del estado: Luis Enrique Orozco Suarez confirmó que estableció comunicación con Samuel García y que decidió renunciar al cargo de gobernador interino, con lo que el emecista retoma formalmente sus actividades tras su fallida candidatura presidencial con Movimiento Ciudadano.

Samuel García compartió el sábado 2 de diciembre que abandonaba sus aspiraciones presidenciales para continuar al frente de Nuevo León como gobernador constitucional.

Sin embargo, el mismo día, Luis Enrique Orozco Suarez tomó posesión del cargo como gobernador interino tal como el Congreso del Estado le ordenó.

En entrevista para Me lo dijo Adela, el gobernador interino resaltó que se ha comunicado con García Sepúlveda y acordaron reunirse este lunes 4 de diciembre para definir la gubernatura. Minutos más tarde, Luis Enrique Orozco presentó su renuncia como gobernador interino.

Luis Enrique Orozco anunció su renuncia como gobernador interino para que Samuel García pudiera reasumir sus funciones como gobernador constitucional de Nuevo León y así recuperar la gobernabilidad en la entidad.

“He decidido en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León”, expresó Luis Enrique Orozco en conferencia de prensa.

Tras relatar las múltiples dificultades que vivió desde que asumió el interinato, el funcionario señaló que tras reflexionar la situación de inestabilidad en la entidad, consideró necesario reconocer el innegable derecho de García Sepúlveda regresar a sus funciones como gobernador por haber sido electo democráticamente.

Finalmente, pidió al Congreso estatal recibir y procesar su solicitud de licencia anteponiendo la garantía de la paz y la gobernabilidad de Nuevo León, pensando en el bienestar de su ciudadanía. Así como el cumplimiento irrestricto de la ley.

Orozco Suárez adelantó que tomará un breve periodo de descanso, luego de que se quedó sin un cargo público. Posteriormente, buscará opciones en la iniciativa privada, dado que no podría continuar en la Fiscalía de Nuevo León, donde ya fue cubierto su puesto de vicefiscal, que dejó libre por buscar la gubernatura de Nuevo León.

Con esto, Samuel García tendrá el camino libre para reasumir sus funciones y dar fin a la polémica de su licencia y el interinato en Nuevo León.

Luis Enrique Orozco Suarez dijo que es consciente del pronunciamiento de Samuel García sobre retomar sus obligaciones como gobernador.

Sin embargo, resaltó que ahora se trata de un tema de certeza que requiere de manera obligatoria que se pronuncie el órgano facultado, es decir, el Congreso de Nuevo León.

Por ello, el gobernador interino resaltó que ha sostenido pequeñas comunicaciones con Samuel García, gobernador constitucional para ponerse de acuerdo para una futura reunión.

Esto ocurrirá la tarde del lunes 4 de diciembre, donde ambos funcionarios buscarán poner en claro quién permanece al frente y no poner en riesgo la gobernabilidad del estado.

Por su parte, Samuel García aseguró que ya habló con Luis Enrique Orozco Suarez y le compartió que ya reasumió sus funciones.

Desde redes sociales Samuel García explicó que, al no hacer uso de su licencia, “no hay tal gobernador interino”, es decir, que Luis Orozco no debe de asumir dicho cargo.

De acuerdo con el gobernador constitucional, “hoy mismo se aclara todo” y resaltó que la licencia es un derecho por lo que puede o no hacer uso de ella sin que esto afecte su cargo.

“Estoy en comunicación con Luis Orozco, ya le hice ver que reasumí funciones, que no usé la licencia y que por lo tanto no hay tal gobernador interino. Es clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar y por tanto, al no haberla usado soy el gobernador constitucional de Nuevo León”

Samuel García