Colectivos defensores del medioambiente y cientos de ciudadanos se reunieron en Explanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León para manifestarse en contra de la Refinería de Cadereyta.

Con pancartas, gritos y vestidos de negro, los ciudadanos exigieron el cierre de la refinería de Cadereyta por los altos índices de contaminación que genera en la zona metropolitana de Monterrey, al acusa que es el principal emisor de contaminantes y que provocando la muerte de los habitantes.

En el lugar, los manifestantes armaron un plantón por cerca de una hora en donde también lanzaron consignas contra la refinería de Pemex, a la que señalaron de ocasionar al menos 500 muertes al año. Por lo que pidieron a Pemex y al gobierno federal emprender acciones al respecto.

“En Nuevo León no queremos seguir respirando azufre”, reclaman manifestantes contra Refinería de Cadereyta

La persona encargada de dar un mensaje en el plantón contra la Refinería de Cadereyta criticó el poco actuar del gobierno federal para erradicar el exceso de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey.

En su mensaje, la joven de 24 años de edad señaló que en Nuevo León no quieren seguir respirando azufre y que no quieren morirse antes de tiempo por la mala calidad del aire que respiran: “este aire nos enferma, no son dolores de cabeza ni asma, es la decidida y la inacción política”.

Destacó que no se trata de alergia, tos, irritación y migraña, ni gripa o polvo, sino azufre, combustóleo, la avaricia, la apuesta por los combustibles fósiles.

La manifestante sostuvo que la Refinería de Cadereyta es responsable del 90 % de dióxido de azufre en la ciudad, del 30 % de las partículas PM10 y PM2.5, y subrayó que su cierre evitaría alrededor de 500 muertes al año.

También enfatizó sobre la falta de alertas ambientales claras y oportunas, así como de la emisión de protocolos a seguir.

“Fuera Pemex”, es el grito desde la Macroplaza en Monterrey.



Pemex nos está envenenando con la Refinería de Cadereyta. Centenas de personas exigen en este momento un alto a este crimen. #FueraPEMEX



Tenemos derecho a un medio ambiente sano. #AcuerdoVerdeYA por México.… pic.twitter.com/FykxofhX0I — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) January 28, 2024

Samuel García apoya cierre de Refinería de Cadereyta por las generaciones futuras

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconoció que la Refinería de Cadereyta es una de las principales razones por las que en la zona metropolitana de Monterrey hay varios días al año fuera de norma y se respira aire sucio .

Samuel García indicó que lo anterior provoca un aumento de enfermedades respiratorias en los menores de edad, por lo que dijo que la refinería de Pemex debe irse de Cadereyta.

“No podemos seguir comprometiendo nuestra salud y la de las generaciones futuras”, expresó García Sepúlveda.

El mandatario neoleonés refirió que sí se puede implementar zonas industriales alejadas de las áreas residenciales para reducir la contaminación, tal como ha sucedido en Singapur y Japón. Dijo que la reubicación de la Refinería de Cadereyta es la única solución efectiva y de largo plazo.

Hizo un llamado al gobierno federal y a Pemex para dejar atrás las refinerías e implementar alternativas menos contaminantes en beneficio de las infancias en Nuevo León y las futuras generaciones.

Del mismo modo, Samuel García adelantó que presentará una iniciativa al Congreso de Nuevo León para actuar en defensa del derecho humano al aire, incluso en áreas que sean materia federal.