Patricio Zambrano no abandona su sueño de hacerse de un lugar en la política mexicana y anunció que irá, otra vez, por la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, ahora con el Partido Verde (PVEM).

El activista y ex integrante de Big Brother hizo oficial su registro como candidato del Partido Verde a la presidencia municipal en las elecciones 2024 a celebrarse el domingo 2 de junio.

Desde un evento realizado en un hotel de Monterrey, Patricio Zambrano consolidó sus intenciones por liderar la demarcación regiomontana, resaltando que priorizará los intereses de la ciudad.

El ex conductor de televisión indicó que el líder estatal del Partido Verde, Édgar Salvatierra, lo invitó a contender por la alcaldía de Monterrey.

A través de sus redes sociales, Patricio Zambrano señaló que cuenta con el “cariño y respaldo” del grupo empresarial, sindicatos, asociaciones, medios de comunicación e incluso “los burócratas municipales”.

En este sentido, el ex miembro de la farándula aseveró que no recibe imposiciones de ninguna persona, por lo que sólo atenderá las peticiones vecinales.

“Que no quede duda, no tengo padrinos, no tengo jefes, no tengo imposiciones de nadie. Solamente los vecinos de Monterrey, serán los únicos que exigirán día con día las necesidades prioritarias de cada rincón de Monterrey”

Patricio Zambrano, aspirante a presidente municipal de Monterrey