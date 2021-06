México. - El candidato de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, Paco Cienfuegos aceptó de forma pública su derrota en la elección por la alcaldía de Monterrey, Nuevo León.

En conferencia de prensa, el Paco Cienfuegos dijo que si bien no pudo ganar la contienda, el arduo trabajo realizado “como equipo fue evidente y tuvo un gran resultado”,

Paco Cienfuegos señaló que los resultados de la contienda electoral no le favorecen, debido a que cuenta con una desventaja de 16 puntos.

“Hoy me toca hablarle a la gente de Monterrey para confirmar que terminado el ejercicio de conteo de la elección de ayer, los resultados no me favorecen”

Paco Cienfuegos