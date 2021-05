AMLO y Colosio en Nuevo León, activos

En la madre de todas las elecciones parece que van a ganar los jóvenes de MC.

El activo produce el efecto que le es propio. El sitio lexico.com da como primer ejemplo de tal significado “el principio activo de un medicamento”.

La palabra tiene otras acepciones:

√ “Que produce inmediatamente efecto o lo hace con mucha energía o actividad”.

√ “Que implica mucha acción y movilidad”.

√ “Que trabaja con decisión y diligencia”.

√ Persona o cosa “que realizan su función o su trabajo”.

√ En finanzas, el activo son los bienes o derechos que la empresa posee y que pueden convertirse en dinero.

AMLO en Nuevo León



Hay una disputa en mi tierra acerca de quién es el candidato o la candidata de AMLO.

Cuando el presidente López Obrador denunció la mala conducta del priista Adrián de la Garza —sobra evidencia en contra de este candidato—, de inmediato el afectado, que podría ser sancionado por el INE y la fiscalía electoral, se defendió diciendo que Andrés Manuel había tomado partido y que su favorito para ser gobernador de Nuevo León era Samuel García, de Movimiento Ciudadano, lo que implicaba que el mandatario había abandonado a la candidata de Morena, Clara Luz Flores.

Fernando Larrazabal, del PAN, dijo lo mismo que De la Garza: el de Movimiento Ciudadano ya era el candidato de AMLO.

Rápidamente, Samuel salió a decir que él no era el candidato de AMLO, sino que había estado en contra del presidente de México durante varios años. El representante de Movimiento Ciudadano, líder en las encuestas, obviamente se lanzó a defender sus votos antilopezobradoristas , que son muchos en las colonias de clase media y alta ubicadas alrededor del Cerro de la Silla, de la Sierra Madre, del Cerro de las Mitras, de la Loma Larga, del Cerro del Mirador y del Cerro del Topo Chico.

El debate anterior motivó a la morenista Clara Luz a sacar la casta y a decir que era ella, y nadie más, la candidata de Andrés Manuel. Esta mujer ha asumido, ya desde hace tiempo, la defensa de la 4T en Nuevo León y no le han importado los consejos de asesores que exigían no identificarse con el polémico presidente de izquierda que en una sociedad conservadora podría no contar con el respaldo de la mayoría de la población.

¿AMLO ha perjudicado a Clara Luz?



Por supuesto que no. Ella, a pesar de ser una excelente candidata, cometió un error grave producto de su pasado, no de la biografía del presidente de México. El no haber reconocido sus relaciones con el líder de una secta le quitó el primer lugar en las encuestas, que había conseguido como abanderada del partido de López Obrador.

Hace unas semanas platiqué con Fernando Larrazabal, candidato del PAN —también lo hice con la propia Clara Luz y con Samuel García—. En la charla con el panista me llamó la atención que este me dijo que iba a intentar una nueva estrategia para crecer en las mediciones de preferencias electorales: acercarse a AMLO. Me dijo:

“Ya no quiero criticar al presidente; en los recorridos por las colonias populares la gente se enoja si hablo mal del presidente López Obrador. El pueblo lo quiere, es la verdad”. Fernando Larrazabal candidato del PAN en NL.

No sé cómo le fue a Larrazabal en su intento —complicado desde el panismo— de identificarse con Andrés Manuel, pero había hecho el diagnóstico correcto.

Adrián y su mala idea de presentarse como la segunda opción de AMLO



En los círculos empresariales y políticos de Nuevo León nadie ignoraba que el priista Adrián de la Garza quiso aprovechar la caída de Clara Luz Flores contando una leyenda: que él era el “plan b” de López Obrador. Recurrió a esa mentira para buscar votos con la imagen del presidente de México y, quizá, hasta como método para conseguir recursos entre los hombres y mujeres de negocios.

No dudaría que el enojo de Andrés Manuel con Adrián respondiera a que le llegó información de que el priista lo estaban usando para pasar la charola entre la gente de empresas de Monterrey.

Es decir, Adrián de la Garza, del PRI, como Fernando Larrazabal, del PAN, y Clara Luz Flores, de Morena, han entendido la fuerza de AMLO y han intentado usarla. Si no les ha funcionado se ha debido a sus propios excesos y errores.

Samuel García por otra vía: Colosio como activo



Otro gran activo político en Nuevo Léon, y pienso que también en todo México, es Luis Donaldo Colosio. Es la razón por la que Morena intentó que el joven hijo del sonorense asesinado en 1994, Luis Donaldo Colosio Riojas, fuera su candidato a la alcaldía de Monterrey. El PAN también le ofreció tal posición y aun la candidatura a gobernador.

Luis Donaldo, quien ha militado en Movimiento Ciudadano, dudó entre irse a Morena o al PAN, pero al final decidió permanecer leal al partido de Dante Delgado. Ha hecho, como candidato a presidente municipal de la Sultana del Norte, un extraordinario equipo con Samuel García. De ahí que ambos sean líderes.

Hace un par de días el joven periodista Gustavo Sánchez me invitó a un diálogo por zoom con Colosio Riojas. Realmente me dio gusto hablar con él.

¿Qué dije sobre el proceso electoral en Nuevo León?

Pues eso, que Donaldo ha empujado a Samuel y Samuel a Donaldo y encabezan la carrera.