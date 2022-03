Nueva Constitución de Nuevo León es aprobada en primera vuelta

El Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta la Nueva Constitución, así lo dio a conocer Samuel García, gobernador del estado.

Con 41 votos a favor, el pleno del Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta, la nueva Constitución, misma que fue impulsada por Samuel García, gobernador del estado.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, agradeció al Congreso estatal por haber aprobado el proyecto para la nueva Constitución estatal.

Durante una asamblea de aproximadamente cuatro horas, los diputados dialogaron y analizaron la propuesta de la nueva Constitución, hecha por el mandatario estatal, Samuel Garcia, desde el pasado 7 de marzo.

“Todas las fuerzas PRI, PAN, Morena, PT, votaron a favor, la Nueva Constitución, en estos días le va llegar al Poder Ejecutivo la sanción para que publique esos 223 artículos, 4 transitorios, no nos vamos a limitar a qué esté en un periódico oficial, se va difundir el texto en redes sociales, en medios y se va explicar a la gente de que se trata”

La diputada Jessica Elodia Martínez, de Morena, dijo en diferentes sesiones no estar de acuerdo porque el 90 por ciento de los artículos son los mismos de la Constitución que rige a Nuevo León, actualmente.

De igual forma, la diputada, también criticó que 36 artículos son “nuevos”, mientras que 20 de ellos son una copia fiel de la Carta Magna.

Héctor García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, comentó que Nuevo León se encuentra en uno de sus mejores momentos con el gobierno que los dirige actualmente.

El gobernador del estado, Samuel Garcia, destacó los temas que el texto incluye y las características principales.

“Hay algunos críticos que están diciendo que yo me estoy distrayendo con lo del Bronco...Roma no se construyó en un día, pero era muy importante sancionar la corrupción, pero eso no nos distrae de lo importante”

Samuel García, gobernador de Nuevo León