Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, aseguró que no busca lucrar con el nombre de su hija, Debanhi Escobar.

Esto luego de que se presentaran varias cuentas bajo el nombre de Mario Escobar o supuestas páginas oficiales de Debanhi Escobar para recaudar fondos.

No obstante, el padre de Debanhi, Mario Escobar alertó que todas éstas son cuentas falsas que buscan estafar a la gente, por lo que pidió que no realizaran ningún depósito.

“Hay youtubers y cuentas falsificadas de Debanhi o mías que están pidiendo dinero. No depositen dinero a ninguna cuenta. No lo estoy autorizando. No voy a lucrar con el nombre de mi hija”. Mario Escobar

Asimismo dio a conocer que él no va a lucrar con el nombre de su hija, Debanhi Escobar, por lo que él no realizará ninguna recaudación ni pedirá dinero.

“No estoy pidiendo dinero, a nadie he pedido dinero, no depositen nada a ningún lado, no quiero lucrar con lo de mi hija”, aseguró Mario Escobar.

Mario Escobar, papá de Debanhi (Cuartoscuro)

Sólo existe una cuenta oficial de Debanhi Escobar

De igual manera, el padre de Debanhi, Mario Escobar informó que sólo existe una “cuenta oficial”, que es la cuenta de Instagram de su hija Debanhi Escobar, la cual contiene la leyenda que es administrada por él.

Hizo hincapié en esto porque en instagram existen ya muchas cuentas falsas de Debanhi Escobar, algunas de ellas son cuentas de “fans”, otras buscan “apoyar” y difundir información del caso mientras que otras simplemente suplantan la identidad de la joven.

Cuenta oficial de Debanhi Escobar (Vía Instagram)

Mensajes de textos con información de Debanhi son falsos; contienen virus

Por otra parte, ayer martes 3 de mayo, varios usuarios reportaron que estaban recibiendo mensajes de texto con el supuesto expediente del caso de Debanhi Escobar.

“Filtran expediente del caso Debanhi. Crean Debanhi Leaks. Aquí la liga de descarga con 4 gb de información”, se lee que dicen los mensajes de texto que contienen un enlace para descargar.

Mensajes de texto sobre Debanhi contienen virus (Vía Twitter)

No obstante, la usuaria de Twitter @danylaika notificó que recibió dicho mensaje, cuyo enlace era rebotado por el antivirus de su celular, por lo que advirtió que se trataba de un virus “cuidado, no caigan”, dijo.

Estos mensajes lejos de contener información exclusiva y oficial del caso de Debanhi Escobar, lo que realmente contienen es un virus que al hacer clic en el enlace, éste se comenzará a descargar en los celulares.

Este método de estafa se suma a las cuentas falsas que buscan adquirir un beneficio por la muerte de Debanhi Escobar; situación que ya fue aclarada por el padre de Debanhi, Mario Escobar, quien denunció las estafas y aseguró que él no piensa lucrar con el nombre de su hija.