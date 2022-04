Tras el hallazgo del cuerpo de Debanhi Susana Escobar en el motel Nueva Castilla de Nuevo León, administradores del lugar publicaron un video en TikTok donde se promocionan.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción con la que fondearon el video: “Para poder llegar a ti”, de Ramón Ayala .

“Contamos con nuevas habitaciones en la planta alta”, se lee en el video del motel Nueva Castilla, mientras se escucha a Ramón Ayala decir:

Operativo en motel Nueva Castilla en donde se encontró a Debahni Escobar (Cuartoscuro)

“Para poder llegara ti, es todo tan difícil, para poder llegar... Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, no dicen la verdad” .

En consecuencia, usuarios de redes sociales opinan que empleados del motel Nueva Castilla o están denunciando la incompetencia de la fiscalía, en el caso de Debanhi Susana Escobar, o la están revictimizando .

Esto, porque en otra parte de la canción se escucha: “Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te gusta el baile”.

Motel Nueva Castilla se ha promocionado con música en otras ocasiones

El motel Nueva Castilla siguió promocionándose tras el hallazgo del cuerpo de Debanhi Susana Escobar en una cisterna de sus instalaciones.

Algunos internautas han relacionado el video con el caso, aunque el motel ya se ha promocionado con música en otras ocasiones.

Incluso, el administrador de la cuenta en TikTok del motel Nueva Castilla gusta de usar música de banda y regional en sus videos.

En tanto, es probable que la selección de la canción para el clip del día haya sido aleatorio y no tenga nada qué ver con Debanhi.

Debanhi Susana Escobar fue encontrada muerta la noche del 21 de abril en el motel Nueva Castilla de Escobedo, en Nuevo León, luego de ser reportada como desaparecida desde la madrugada del 9 de abril de este 2022.