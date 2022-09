Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio el banderazo de arranque de la fabricación de los vagones que va a tener el Metro de Monterrey, de nombre ‘Metrorrey’.

Desde Nuevo León se enlazó a Hong Kong y China para dar inicio a los trabajos de los trenes que recorrerán las nuevas:

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Serán 132 vagones los que se fabricarán para una red que duplicará la existente, al pasar de 71.2 kilómetros -con tres líneas actuales- a 114 kilómetros.

Samuel García resalta licitaciones para tener Metro de calidad

Samuel García dijo que antes de todo ello fue lanzar la licitación para hacer una obra de calidad y no centrarse en hacer las compras antes de todo por presionar el tiempo.

“Lo más importante, antes de un pilote, antes de comprar un vagón, primero bien planeada la ciudad y nos va a costar lo que debe costar y va a tardar lo que debe tardar” Samuel García. Gobernador Nuevo León

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, dijo que el proceso de licitación fue púbico y transparente, lo que exigió a los participantes hacer las mejores propuestas.

Los elegidos para hacer los trabajos fueron las empresas del consorcio Mota-Engil de México, S.A. P.I. de C. V., CRRC Hong Kong Co., Limited y CRRC Nanjing Puzhen Co., Limited.

Más de 23 especialistas del gobierno de Nuevo León y del ‘Metrorrey’ o Metro de Monterrey los que analizaron las 40 carpetas y más de 16 mil hojas del proyecto.

Al consorcio trabajará:

Columnas esbeltas

Infraestructura modular

Materiales de calidad

Ancho adecuado de viaducto

Alta tecnología

Experiencia de operación

Vagones aerodinámicos

Cronograma de trabajo

Samuel García recordó que la nueva constitución de Nuevo León establece el derecho a la movilidad.

Por lo tanto, la mejor del Metrorrey va en ese sentido para garantizar sostenibilidad, comodidad, calidad, entre otras características del servicio.