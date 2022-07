Tras duras críticas a Mariana Rodríguez por adoptar a un niño un fin de semana, ella se defendió de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a quienes tachó de habladores y dijo que no la van a detener.

“A los habladores les digo que no me van a detener”, fueron las palabras de Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, esposa del gobernador Samuel García.

Cabe mencionar que la funcionaria de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, nunca se dirigió directamente a la CEDH, pero la pedrada fue bastante directa.

Y es que luego de que Mariana Rodríguez y Samuel García adoptaron a un niño un fin de semana en enero de 2022, la CEDH resolvió que se vulneraron los derechos humanos del menor.

Por lo que la CEDH sentenció que el DIF Capullos debería pagar una compensación económica a través de un fideicomiso al niño por los daños causados.

Asimismo, la CEDH solicitó a Mariana Rodríguez y Samuel García, eliminar todas las fotos, videos o información relacionados al caso en sus redes sociales.

Así como abstenerse de publicar nuevo material relacionado a niños o niñas que estén a disposición del DIF Capullos.

En ese sentido, Mariana Rodríguez hizo un llamado a todos aquellos que la critican, a quienes señaló que sólo se dedican a opinar pero no a tomar acciones.

De igual manera dijo a los “habladores” que no la van a detener, pues todo lo hace por los niños del DIF Capullos.

“Y a los habladores les digo: no me van a detener, porque esto no lo hago por mí, no lo hago por ustedes, lo hago por ellos. Si Capullos tiene 20 años, ¿dónde han estado todo este tiempo para exigir cuando nadie hacía nada por esta institución?”

Mariana Rodríguez