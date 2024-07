Mariana Rodríguez, excandidata a la alcaldía de la ciudad de Monterrey en las elecciones México 2024, contó roda la verdad sobre un supuesto departamento que se le adjudicó en Nueva York.

La titula de Amar a México, en el Gobierno de Nuevo León, habló en redes sociales sobre la especulación que se generó en torno a un viaje que hizo a Nueva York junto con su hija menor de edad, Mariel, y su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Las especulaciones en torno a este caso se dieron en el marco de la participación de Samuel García en el Foro de Político de Alto Nivel. En ese sentido, Mariana Rodríguez respondió en una de sus historias de Instagram por estos señalamientos.

Mariana Rodríguez: La acusan en redes sociales de tener un departamento en Nueva York

El viaje de Mariana Rodríguez a Nueva York generó especulación en redes sociales, ya que algunos usuarios retomaron algunas fotos que compartió la excandidata a la alcaldía de Monterrey en las que mostró una cuna en la que colocó a su hija Mariel, además de otros muebles en una habitación.

En ese sentido, se cuestionó el origen del lugar donde se tomaron fotos señalado como una propiedad de Mariana Rodríguez en la ciudad de Nueva York:

En #Exclusiva 🔴 | Monterrey de cabeza sumido en sus necesidades, mientras que la pareja fosfo @samuel_garcias y su esposa influencer presumen su abundancia en redes sociales mostrando algunas imágenes de lo que al parecer es su maravilloso y exclusivo departamento en #NY ¿Qué… pic.twitter.com/ZASHVGviDA — José Luis Reséndez (@joeresendez) July 12, 2024

Mariana Rodríguez responde por supuesto departamento en Nueva York; “si me lo quieren regalar, lo acepto”

Mariana Rodríguez negó contar con un departamento en Nueva York como se dijo en redes sociales durante su estadía en dicha ciudad de Estados Unidos. En ese sentido, la excandidata a la alcaldía de Monterrey habló de la situación que la situó entre dichos rumores.

En una de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez dijo que estuvo de visita en la tienda Restoration Hardware, donde compró una cuna para su hija Mariel, pero dijo no contar con ninguna propiedad en Nueva York ante la pregunta de uno de ss seguidores.

“Oigan no tengo departamento en Nueva York, no planeo comprar un departamento en Nueva York, fui a la tienda de Restoration Hardware en donde ahí compre la cuna de Mariel y ahí estaba y le tomé una foto” Mariana Rodríguez

“No estoy comprando departamento, no voy a comprar departamento en Nueva York”, dijo Mariana Rodríguez, quien explicó que solo le tomó una foto a la cuna de la tienda Restoration Hardware; “no tengo depa, si me lo quieren regalar, con mucho gusto lo recibo”, dijo.