Mariana Rodríguez, excandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, acusó al alcalde electo de dicha entidad, Adrián de la Garza, por violencia política de género, ya que durante uno de los debates para las elecciones 2024 De la Garza solo destacó lo bonito que canta Mariana Rodriguez.

Las elecciones 2024 concluyeron en Nuevo León con el triunfo en Monterrey de Adrián de la Garza, abanderado de la coalición entre PAN, PRI y PRD, quien logró el el 38.1235 por ciento de la votación, frente al 30.4774% de los votos que logró Mariana Rodríguez.

De acuerdo con el 100 por ciento de los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), estos fueron los resultados en Monterrey:

Mariana Rodríguez acusó a Adrián de la Garza por violencia política de género, ya que durante una de las dinámicas en uno de los debates para las elecciones 2024, el candidato del PAN, PRI y PRD solo destacó su forma de cantar.

La dinámica consistió en completar una frase dicha por los moderadores, hecho que se dio de la siguiente manera:

Moderador: Yo a Mariana le admiro...

Adrián de la Garza: Si tuviera que admirarle algo es entonada... yo canto muy mal, pero sí se resolver.

En ese sentido, esta fue la acusación de la excandidata de Movimiento Ciudadano:

El 17 de junio, Mariana Rodríguez aseguró que existieron irregularidades en las elecciones 2024 en Monterrey, pues denunció al alcalde electo, Adrián de la Garza, por usar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para llevar a cabo agresiones contra su equipo.

En rueda de prensa, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, denunció que su equipo de campaña fue atacado y sus autos incendiados:

En ese sentido, Maria Rodríguez hizo un llamado para impedir el “secuestro” de la Fiscalía de Nuevo León:

“No me cansaré de repetir que esto no se trata de ganar o perder una elección, se trata de no quedarse callados ni de brazos cruzados ante la injusticia y todos estos casos de abuso contra personas inocentes y de bien. Esta lucha es un llamado a que como ciudadanos no permitamos que las elecciones en nuestra ciudad y en el país sean el escenario de la violencia y del terror, esta lucha es para que delincuentes electorales como Adrián de la Garza y el PRI no crean que pueden secuestrar y usar a su antojo la Fiscalía, cometer delitos y salirse con la suya”

Mariana Rodríguez