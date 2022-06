La diputada por el PRI, Perla Villarreal, denunció que un grupo de hombres armados “secuestraron” una pipa de agua en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Habrían sido un grupo de 14 hombres armados quienes “secuestraron” una pipa de agua que abastecería una cisterna de la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León.

Esto fue denunciado por la diputada porque explicó que era su equipo de trabajo quienes estuvieron presentes durante el incidente, pues eran ellos los que llevarían la pipa de agua de 10 mil litros.

Asimismo, la diputada detalló que los hechos se suscitaron el pasado jueves 16 de junio, cuando 14 hombres hombres armados y vestidos de militares “secuestraron” la pipa de agua.

De manera que con intimidaciones, obligaron al equipo de trabajo de la diputada a “poner” la pipa donde ellos querían, y no en la cisterna que originalmente se pensaba abastecer.

La diputada narró que tanto su equipo de trabajo como el chofer de la pipa obedecieron a las órdenes de los hombres armados, pues por obvias razones se asustaron con las intimidaciones.

A pesar de que el “secuestro” a la pipa de agua por hombres armados se dio la semana pasada, la diputada dijo que apenas preparan la presentación de una denuncia formal directamente con Seguridad Pública este viernes 24 de junio.

Además, la diputada del PRI también denunció que ya existe violencia entre vecinos por la falta de agua en Nuevo León, situación que no puede continuar.

“No he presentado una denuncia, entiendo lo que está pasando, pero sí la estamos trabajando porque no podemos estar así, ya hay peleas entre vecinos y pues no podemos permitir que esto siga, en este caso, mi equipo y el chofer de la pipa estaban muy asustados, pero se optó por llevar la pipa a donde ellos querían para no generar una situación mayor”.

Diputada Perla Villarreal