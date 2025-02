Gisselle Sampayo, ex conductora de televisión detenida en Nuevo León contó alguna vez el secuestro de su ex novio que le cambió la vida por completo.

La ex conductora de televisión fue detenida junto con su actual pareja Cristian “N” ‘El Meca’, acusado de narcotráfico en Nuevo León.

Aunque hay otras versiones de que la detención de Gisselle Sampayo sólo se trató de una pelea con ‘El Meca’.

Pese a ello la ex conductora ha pasado por otros momentos difíciles en su vida como fue el secuestro de su ex novio; a continuación te contamos más al respecto.

Antes de ser detenida Gisselle Sampayo tuvo fuertes experiencias en su vida como fue el secuestro de su ex novio identificado como José Luis.

La última foto de Gisselle Sampayo, ex conductora de Multimedios, antes de ser detenida con El Meca

En una entrevista con el creador de contenido Suriel Sánchez, Gisselle Sampayo compartió como ocurrió el secuestro de su ex novio.

De acuerdo con la conductora de televisión un día antes de que secuestraran a su novio, ella estuvo con él, aunque había tenido una fuerte discusión con su pareja con el que ya vivía.

Esta discusión hizo que la conductora de televisión no llegara a dormir al domicilio que compartían juntos.

Según la misma Gisselle Sampayo, ese día, ella decidió acudir a la casa de sus padres y quedarse a dormir ahí.

Ese mismo día habían secuestrado a su ex novio, al parecer en el mismo domicilio donde los dos vivían juntos.

La ex conductora, Gisselle Sampayo dio a conocer que la noticia del secuestro de su ex novio le fue confirmada por su cuñado, pero en un principio le habían dicho que había muerto.

Ambas noticias le causaron una fuerte conmoción a Gisselle Sampayo, quién al confirmar que se trataba de un secuestro estuvo con la familia de su ex novio y trató de apoyar, pero al pasar una semana se enteró de su muerte.

Al momento no se saben las razones del porque su ex novio fue secuestrado en el domicilio que compartía con él y que por una pelea ella se salvó de ser secuestrada también.

Pero es un hecho que recuerda con profundo dolor y que le cambió la vida por completo.

“Fue muy doloroso para mi por que le dio a mi vida un cambio que yo no me esperaba. Estas un día antes con la persona, durmiendo super bien y te levantas y de repente ya no está"

Gisselle Sampayo, ex conductora de televisión