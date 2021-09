Quisiera saber si alguien conoce a este señor que sube a vender elotes a la colonia Altamirano , ayer se resbalo por agua con jabón que tiran algunas señoras sin drenaje me imagino 😒, el punto aquí es que lo estamos buscando para ayudarle con algo de dinero para que vuelva a surtir sus elotitos , aparte de que se le cayeron sus elotes el se quemo con el agua caliente 😢, la verdad no eh querido ver el video por que me da mucha tristeza , si alguien lo conoce mándenme mensajito por favor 🙏