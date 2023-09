La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptó que el recién inaugurado acueducto El Cuchillo 2, en Nuevo León, aún esta en obras, sin embargo, señaló que una parte sí está en funcionamiento.

Ello debido a que el pasado 13 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguraron la obra que inició su construcción en octubre de 2022.

No obstante, en un reportaje Reforma y El Norte señalan que el acueducto El Cuchillo 2, ubicado en China, Nuevo León, no ha sido concluido y no está en funcionamiento, además de que tardarán cerca de 6 meses en finalizarlo, por lo que Conagua respondió.

Acusan simulación en inauguración del acueducto El Cuchillo 2

En un reportaje basado en declaraciones anónimas, Reforma acusó que la obra del acueducto El Cuchillo 2 está inconclus a, y no está unida en su totalidad para conducir agua hacia el municipio de China.

Según expusó, no se ha concluido la conexión de la tubería en al menos 8 puntos y existen trabajos pendientes en 3 de las 4 plantas de bombeo, siendo la 0, 2 y 3.

Además, según la declaración de la persona anónima, “todo es mentira (...)” y lo único que hicieron fue “prender dos bombas para llenar 100 metros de tubería, nada más fue una simulación”

Asimismo, el informante aseguró que faltan cerca de 6 meses para concluir la obra, y que en algunas plantas de bombeo, como la 0, falta:

Colocar 4 tubos alimentadores conectados

Pendientes en muros, conexión de tubería, soldadura y conexiones eléctricas

Conexiones de tubería con soldadura

Colocación de válvulas de presión

Así como conectar cuatro ductos de la Planta de Bombeo 3, por ello, acusaron a AMLO y a Samuel García de inaugurar una obra inconclusa y generar una simulación sobre el inicio de su funcionamiento.

Acueducto El Cuchillo II (ESPECIAL)

Conagua responde menciones sobre el acueducto El Cuchillo 2

Tras los señalamientos por la presunta simulación del funcionamiento de El Cuchillo 2, Conagua respondió como falsa la información divulgada por Reforma.

La dependencia federal aseguró que el diario intenta desinformar a la opinión pública y generar desconfianza sobre la operación de este acueducto, en cuya construcción han participado miles de personas y 10 empresas locales.

Pues, según sus palabras, el Acueducto El Cuchillo II es una gran obra de infraestructura que lleva ya un avance de 87.7%, lo que permitió poner en funcionamiento una primera etapa de operación del mismo.

Con respecto a la planta de bombeo 0, Conagua aclaró que el día de la inauguración empezó a fluir agua a través de la línea de conducción que ya está concluida y que la llevará hasta la potabilizadora San Roque.

Además, explicó que tras encenderse el mecanismo de la Planta de Bombeo 0 el agua tarda de 7 a 10 días para el llenado de los 90 kilómetros.