El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que Samuel García, gobernador de Nuevo León, va bien en las encuestas que han realizado rumbo a las elecciones 2024.

Así lo expuso Dante Delgado en entrevista a medios de comunicación, donde señaló que Samuel García no ha iniciado su campaña y trae un 14% de la intención de voto.

Asimismo, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano indicó que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, cuenta con un nivel de aceptación muy alto, aunque detalló que no puede ser candidata a la presidencia por su edad, pero sí dio otra opción.

Dante Delgado presume aceptación de Samuel García y Mariana Rodríguez

Ante la aparición de Samuel García en la encuesta de El Universal, en donde aparece con 7% de intención de voto aún sin ser candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado dijo que se trata de “un indicador extraordinario”.

Asimismo, el dirigente nacional del movimiento naranja señaló que en las encuestas que ellos han realizado en las 3 entidades que representan el 60% de electores en la lista nominal, Samuel García se coloca con un 14% de apoyo, aún sin iniciar campaña.

“Es un indicador extraordinario, lo cierto es que las encuestas nuestras trae el 14 sin iniciar campaña” Date Delgado

En el caso de Mariana Rodríguez, Dante Delgado dijo que “es muy grato” ver el nivel de aceptación que maneja la influencer y titular de Amar a Nuevo León, pues aseguró que en su caso es “muy alto”.

No obstante, a la presgunta expresa de si ella puede ser candidata a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, ya que aún no se define a su perfil para la contienda, el dirigente del partido respondió que no.

Según explicó, Mariana Rodríguez no puede ser candidata presidencial porque es muy joven, ya que los candidatos deben tener 35 años de edad mínimo; sin embargo, agregó que la gubernatura de Nuevo León sí podría ser una opción.

“No, es que ella no puede serlo (candidata) porque es muy joven. Para ser candidata a la presidencia requieren 35 años, para la gubernatura por ejemplo pudiera ser, acuérdense que es una de las personas a las que Movimiento Ciudadano ha estado alentando” Dante Delgado

Dante Delgado comparte que Luis Donaldo Colosio Riojas era el puntero de Movimiento Ciudadano

En cuanto al personaje de Movimiento Ciudadano que más apoyo recibe para lanzarse como candidato presidencial, Dante Delgado compartió que se trata de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León.

El dirigente nacional del partido comentó que Colosio Riojas contaba con una intención de voto del 23% en los 3 estados que conforman el 60% de electores en la lista nominal, ello previo a que el funcionario “se bajara” de la contienda.

Precisamente, tras la decisión de Luis Donaldo Colosio de no participar por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado expuso que, pese a ser su puntero, no puede, debe ni va a presionarlo para ocupar un cargo.