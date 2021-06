Buscan a mujer que fue arrastrada por el río La Silla

Elementos de Protección Civil y bomberos de Nuevo León buscan a María Clara Bautista, de 37 años, de quien fue arrastrada por la corriente del río La Silla la noche del 27 junio.

María Clara Bautista fue en compañía de su familia al río La Silla, ubicado en el municipio de Guadalupe a disfrutar del domingo, pero la corriente del río los atrapó en una pequeña isla formada por ramas.

Cuerpos de rescate del municipio implementaron la búsqueda de la mujer poco antes de la media noche y fue reanudada a primera hora del 28 de junio.

María Josefina Bautista, de 29 años, aseguró que María Clara tiene una discapacidad que hace que no pueda caminar bien y le causa problemas en la mano izquierda.

María Josefina fue arrastrada por la corriente junto con su hermana , quien se encuentra desaparecida.

De acuerdo con ella, en cuestión de segundos, la corriente las arrastró e intentaron salir , sin embargo, su hermana no logró salir del río luego de alcanzar una orilla.

“Llegó la corriente de agua y no tuvimos oportunidad. Fue cuestión de segundos de que nosotros nos acercamos a la orilla, no alcanzamos a salir. Ella tiene una discapacidad, no puede caminar muy bien y batalla mucho con la mano izquierda”

María Josefina Bautista, hermana de mujer desaparecida