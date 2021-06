Samuel García viajará a Washington para reunirse con congresista de Texas

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, anunció que viajará a la capital de Estados Unidos, para reunirse con el congresista Henry Cuellar.

A través de sus historias en Instagram, Samuel García informó que el lunes 28 de junio se trasladará a Washington, acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez.

La visita, que se realizará por invitación de Henry Cuellar, durará tres días, en los que se abordarán asuntos de interés mutuo para Nuevo León y Texas, indicó Samuel García.

En sus publicaciones de Instagram, Samuel García dio algunos detalles de los temas que abordará con Henry Cuellar, quien representa a Texas en el Congreso de Estados Unidos.

El gobernador electo de Nuevo León destacó que su esposa Mariana Rodríguez lo acompañará en su viaje, que dijo, tendrá una “gran agenda de trabajo”.

Samuel García se mostro muy confiado en conseguir buenos acuerdos en beneficio para su estado, por lo que dijo:

El futuro gobernador de Nuevo León se encontraba tan entusiasmado con su próximo viaje a Washington que decidió presumirle a Mariana Rodrígez su dominio del inglés.

Incluso, García no dudó en destacar que en sus reuniones será el acento británico el que domine las conversaciones, por lo que comenzó a decir unas palabras con dicha entonación:

“Yes, indeed, of course... The visit it´s gonna be in english, in british accent, which is better than yours”

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León