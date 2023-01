Mya Naomi Saldaña, de 17 años de edad, fue apuñalada 47 veces por su exnovio y casi muere, en Chihuahua; a pesar del crimen, el adolescente fue puesto en libertad.

Mya Saldaña fue víctima de un intento de feminicidio a manos de su exnovio, Erick “D” , quien el pasado 12 de octubre de 2022 la apuñaló 47 veces y después la dejó en un terreno baldío.

En el lugar, la joven fue hallada bañada en sangre por un desconocido, quien la traslado a un hospital; la adolescente de 17 años tuvo que ser sometida a intervenciones quirúrgicas para no morir.

Su agresor, con quien había concluido su relación sentimental segundos antes del ataque, quedó en libertad a pesar de las heridas mortales que realizó a la joven.

De acuerdo con lo señalado, Mya Saldaña fue víctima de intento de feminicidio en octubre de 2022, a manos de su exnovio, Erick D. B. C., quien la apuñaló 47 veces en:

Igualmente, el joven, quien habría comenzado la agresión por la espalda, le perforó un pulmón, además de la tráquea, generando que Mya Saldaña fuera sometida a diversas intervenciones quirúrgicas para salvarle la vida.

“Pues fueron 47 puñaladas, alrededor de mi cabeza, la nuca, el cuello, la espalda, las manos, la cara, me perforó el pulmón derecho, me perforó el tórax, una de las heridas de la garganta también me quedó a 3 mm de la yugular, me lastimó un tendón de un dedo y me quedó sin sensibilidad”.

Mya Saldaña