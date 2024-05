Morena pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que le quiten la candidatura a Mauricio Vila, aspirante al Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) y justifica el porqué.

Mario Delgado catalogó como “inelegible” al gobernador de Yucatán por hacer actos de campaña aún antes de solicitar licencia para participar como candidato a senador el próximo 2 de junio.

Ante esta situación, el dirigente nacional de Morena presentó al INE una demanda para que le quiten la candidatura a Mauricio Villa en las elecciones 2024. Te contamos porqué.

Fue el pasado jueves 9 de mayo cuando Morena presentó una demanda al INE para que le quiten la candidatura a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán con licencia, quien busca ser candidato del PAN al Senado de la República.

Mario Delgado justifica que esta solicitud se da con base en lo estipulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual establece que los funcionarios de alto nivel, como los gobernadores, no pueden separarse del cargo a pesar de pedir licencia.

De acuerdo con el dirigente de Morena, la candidatura de Mauricio Vila como senador, y los actos de campaña que derivan de esto, son ilegales y violan estos criterios porque transgreden el principio de equidad en la contienda electoral.

Asimismo, Morena justifica con esto que el INE le quite la candidatura a Mauricio Villa porque el panista incluso acudió a la Ciudad de México (CDMX) para hacer campaña con Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón, y de otros candidatos.

Me dio mucho gusto acompañar en la #CDMX a @lialimon y caminar las calles de #ÁlvaroObregón , la delegación sigue avanzando y este 2 de junio los invito a votar por ella y por los candidatos de @AccionNacional , para impulsar más cambios. #MásLimón #LíaLimón pic.twitter.com/g7AktrGDQu

Tras presentar la demanda al INE para que le quiten la candidatura a Mauricio Vila, Mario Delgado asegura que el gobernador con licencia de Yucatán es inelegible y que su candidatura es ilegal.

Morena explicó que al ser inscrito como candidato al Senado, Mauricio Vila debió de renunciar como gobernador para hacer campaña , pero no lo hizo y tuvo todo el aparato del gobierno del estado de Yucatán, el control de la policía, del presupuesto, de los programas, a su favor durante un mes y medio.

El dirigente de Morena agregó que no solo Mauricio Vila hizo campaña en Yucatán, sino que incluso acudió a la CDMX, lo cual “evidentemente la autoridad electoral no permite que sea gobernador y candidato”.

Incluso criticó las resoluciones del TEPJF sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien “están viendo qué dice y qué no dice”.

El señor Vila hace actos de campaña. Imagínate que el presidente en domingo se viniera a algún estado a hacer campaña, porque sería el mismo caso.

O decir: bueno, pues es como si no hubiera licencia porque no se trabaja, es día inhábil. Pero no es así.

Mario Delgado en entrevista con Radio Fórmula