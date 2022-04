La Fiscalía anticorrupción de Morelos solicitó el desafuero del gobernador Cuauhtémoc Blanco por presuntos delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos en la modalidad de:

En punto del medio día de hoy miércoles 20 de abril el vicefiscal, Edgar Núñez Urquiza acudió al Congreso de Morelos para presentar tres solicitudes relacionadas con igual número de carpetas de investigación.

A través de dichas solicitudes Edgar Núñez Urquiza pidió a se realice un juicio de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco por los delitos anteriormente mencionados.

Según expuso el vicefiscal, las denuncias presentadas en contra del gobernador iniciaron a raíz de las acusaciones del abogado Enrique Paredes Sotelo y Gerardo Becerra Chávez, quien se desempeñaba como encargado de una unidad anticorrupción en la actual administración morelense.

Sin revelar más detalles, Edgar Núñez Urquiza dio a conocer que en la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco también se encuentran incluidos más funcionarios, sin embargo, sería tarea del Congreso de Morelos dar aviso a los investigados.

El documento presentado a la Fiscalía anticorrupción de Morelos incluye pruebas de presuntas transferencias, ingresos y cheques cobrados por los funcionarios allegados al gobernador Cuauhtémoc Blanco, como:

Las pruebas revelarían que los funcionarios realizaron una serie de operaciones que se consideran “injustificadas”, pues no concuerdan con sus ingresos ni con la relación que tienen con sus receptores o depositantes.

Por su parte el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco se dijo dispuesto a ser investigado ante las acusaciones impuestas en su contra.

Fue al término de la ceremonia por el aniversario de la creación del Estado de Morelos que Cuauhtémoc Blanco aclaró que “el que nada debe nada teme” en respuesta a las recientes acusaciones en su contra.

Además destacó tener la conciencia tranquila a pesar de ser culpado por 5 presuntos delitos.

Posteriormente el gobernador de Morelos advirtió que procederá de manera legal contra los promoventes del juicio de procedencia.

“Les duele que les diga la verdad, yo no me voy a quedar calladito como hacen muchos. Siempre he sido un chavo que va de frente; soy una persona que va de frente y si les duele que les diga la verdad como a los personajes de la delincuencia organizada, no me voy a quedar callado, porque es la realidad”.

Cuauhtémoc Blanco