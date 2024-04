Beatriz Paredes, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dice que en Morelos se prepara una “elección de Estado” y culpa a Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador, de interferir.

La priísta acusó que Cuauhtémoc Blanco ha amenazado a los candidatos y militantes opositores de los partidos del PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Además, Beatriz Paredes apuntó que hay pruebas de que el gobernador de Morelos se prepara para una “elección de estado” rumbo a las elecciones 2024, por lo que exigió que no interfiera en el proceso electoral.

El pasado viernes 19 de abril, Beatriz Paredes se sumó como refuerzo de la campaña de Lucy Meza, candidata a gobernadora de Morelos en las elecciones 2024.

Durante el evento, Beatriz Paredes dijo que Morelos se prepara para una “elección de Estado” donde el actual gobernador de Morena está interfiriendo con el proceso electoral.

La senadora del PRI señaló que hay pruebas sobre la interferencia de Cuauhtémoc Blanco, por lo que le exigió que deje de interferir y de amenazar a los candidatos y militantes opositores a su partido y coalición.

Asimismo, Beatriz Paredes aseguró que “los morelenses, los partidos políticos, la sociedad civil organizada ni la ciudadanía en general” no van a permitir que Cuauhtémoc Blanco lleve a cabo esta “elección de Estado” que se prepara en Morelos.

Y ganaremos porque están hartos de la inseguridad, que los morelenses están hartos de que no se les atienda, que ya aprendieron que no es lo mismo meter un gol que un faul, que lamentablemente nos tocó la etapa de los faules, entonces ya no quieren faules, lo que quieren es un gobierno de alguien comprometida con Morelos, se oye que vamos a ganar.

Beatriz Paredes