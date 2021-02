San Luis Potosí: Designan a Mónica Rangel como candidata de Morena a la gubernatura

Mónica Rangel se convirtió en la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí tras ganar las encuestas realizadas

México. - La doctora Mónica Rangel Martínez fue designada como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, por parte del Presidente Nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo , tras ganar las encuestas realizadas de acuerdo a los estatutos y la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones y con el propósito de coordinar los trabajos y encabezar los esfuerzos de defensa de la Cuarta Transformación.

“Hoy aspiro a impulsar en todos los ámbitos ese trabajo comprometido, responsable e incluyente, que siempre he realizado. Hoy, aspiro a transformar mi estado de la mano de la gente, para juntos, lograr un mejor futuro con justicia y equidad” Mónica Rangel Martínez

Mónica Rangel puntualizó en su discurso que decidió participar en este proceso, inspirada en el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que agradeció la generosidad de simpatizantes y militantes, por su designación, y reiteró su compromiso de no fallar.

“Morena es un partido en movimiento, comprometido en mejorar los espacios políticos para las mujeres” Mario Delgado Carrillo

Mónica Rangel abanderará proyecto de transformación

La ahora candidata Mónica Rangel dijo estar convencida que no se puede aspirar a un encargo sin perseguir un ideal de justicia y sin buscar una transformación; por lo que, consideró que en San Luis Potosí se tienen dos opciones de cara al futuro: los de siempre o el proyecto de transformación que desde este día ella abanderará.

Por su parte, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo , señaló que la mayoría de mexicanos quieren que continúe el cambio, por eso, el partido de Morena está abierto a quienes se comprometan a no robar, no mentir y no traicionar.

“Morena es un partido en movimiento y comprometido con los potosinos” Mario Delgado Carrillo

Mario Delgado Carrillo dio a conocer que, con el compromiso de abrir espacios políticos para las mujeres, en el caso de San Luis Potosí, participaron 21 mujeres y la gente decidió vía encuesta por la doctora Mónica Rangel, quien a partir de hoy encabezará en San Luis Potosí el proyecto de la 4T.

“Estamos seguros que la experiencia de más de 25 años de la Doctora Mónica Rangel en el servicio público, vinculada a la salud, nos llevará al triunfo y que la 4T se hará presente en San Luis Potosí. Confiamos en Mónica Rangel, quien asumirá plenamente el compromiso con Morena y se apegará a los principios de no mentir, no robar y no traicionar” Mario Delgado Carrillo

Es de destacar que durante todo el proceso la Dra. Mónica Rangel fue quien encabezó las encuestas, tanto las internas como las realizadas ante otros candidatos a la elección de gobernador del estado.