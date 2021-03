Personal médico del sector privado de Tijuana marchó desde la Zona del Río hasta llegar a la Garita Internacional de San Ysidro.

Personal médico y de enfermería del sector privado marcharon en Tijuana para pedir que les sea aplicada la vacuna contra Covid-19.

A partir del mediodía del jueves, decenas de personas del sector salud se reunieron en las calles de Tijuana para exigir que se les considere en la aplicación prioritaria de la vacuna contra el Covid-19.

Tras concentrarse en la Zona del Río, el personal médico comenzó su recorrido en dos carriles de la carretera que conduce al centro de Tijuana, donde exigieron que se les proporcione la vacuna como a los médicos del sector público.

“Ocupamos la vacuna. Yo, por ejemplo, estuve atendiendo a un paciente con Covid-19 y no sabíamos. Gracias a dios no me infecté, pero soy paciente vulnerable: me quitaron un riñón hace 8 años” Azucena Quiñones. Enfermera

“Venimos a pedir lo que se nos prometió desde diciembre, que eran vacunas a todo el sector público como privado” Gustavo Villareal. Otorrinolaringólogo

Pese a diversas reuniones que han tenido con el secretario de salud, Alonso Pérez Rico, aún no se les brinda una fecha para que se les aplique la vacuna contra el Covid-19.

La marcha del personal médico del sector privado de Tijuana tuvo como punto final la Garita Internacional de San Ysidro , donde protestaron cerca de una hora en medio de los carriles de cruce vehicular a Estados Unidos.

Médicos y enfermeros en Tijuana quieren ser escuchados en México y Estados Unidos

La presidenta del Colegio de Medicina General en Tijuana, Yessenia Espinoza, sostuvo que la protesta en la Garita Internacional se debió a que el objetivo es que sean escuchados en México y en Estados Unidos .

“Se van a la línea y vienen los gringos en helicóptero y salimos en noticias nacionales e internacionales. Entonces es a donde tenemos que llegar para ser escuchados” Yessenia Espinoza

El titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, señaló que la marcha del personal médico “no nos agravia”, pues la dependencia de salud continuará con su plan de vacunación.

Además, Pérez Rico dijo que a medida que llegue la vacuna para el sector médico se empezarán a vacunar por grupos dependiendo la edad.

El personal médico del sector privado de 50 a 59 años será el primer grupo que se empezará a vacunar “a medida que lleguen las remesas de vacuna para este sector”.

El titular de la dependencia de Salud indicó que el personal médico y de enfermería con comorbilidades que requiera vacunarse deben contactarse directamente con él para que se le apruebe recibir la vacuna anticipadamente.

Requisitos para recibir la vacuna contra el Covid-19