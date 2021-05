Maru Campos fue captada "visiblemente enferma" durante un mitin en Delicias

México.- Maru Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, tuvo un "ataque de tos" durante un mitin en el municipio de Delicias.

De acuerdo con el diario El Universal, fue el viernes 30 de abril que la candidata del PAN apareció " visiblemente enferma " en un mitin donde también estuvo presente Josefina Vázquez Mota.

La panista tenía voz ronca durante su mensaje a ciudadanos y en su encuentro con periodistas fue cuando sufrió el "ataque de tos".

El mitin de Maru Campos en Delicias se llevó a cabo antes del arranque de un cierre de actividades masivo en Chihuahua para reducir los contagios de Covid-19.

Maru Campos responde a video de "ataque de tos"

En su cuenta de Twitter, Maru Campos respondió a los rumores en torno a su "ataque de tos" y aclaró que se encuentra con buena salud.

La candidata del PAN, que disputa la cima de las encuestas con el candidato morenista Juan Carlos Loera, pidió no hacer caso a rumores de que está enferma.

Aclaró que el video que circula en redes sociales forma parte de un ataque contra su campaña por parte de sus adversarios.

"Un videito en el que me dio un ataque de tos al tomar un poco de agua. Ya van empezar, ya no saben qué inventar, pero no, no estoy enferma gracias a dios. Estoy bien, sana y con muchas ganas de seguir trabajando por Chihuahua" Maru Campos

Me dijeron que anda un vídeo por ahí, no se crean lo que les dicen. Estoy muy bien de salud, sana y sobre todo trabajando duro en la campaña.



Gracias a los que se preocuparon genuinamente. Y recuerden que debemos seguir cuidándonos pic.twitter.com/Hw6CJfcJej — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 2, 2021

Cabe recordar que Maru Campos fue vinculada a proceso el pasado mes de marzo por el delito de "cohecho" sobre un caso de supuestos sobornos .

La aspirante es señalada de cobrar sobornos del entonces gobernador César Duarte entre 2014 y 2015, cuando era vice coordinadora del PAN en el Congreso local.

Como parte del proceso en su contra, Maru Campos dejó en garantía hipotecaria una casa con valor de 6 millones 822 mil 917 pesos.