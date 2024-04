María José Martínez Morales, joven de 21 años de edad, es buscada tras su desaparición en Querétaro desde el pasado jueves 4 de abril; está en el espectro autista, según reportes.

El estado de Querétaro ha encendido una alerta de búsqueda que resuena en todo el país, pues una de sus ciudadanas desapareció en su demarcación y no ha podido ser localizada.

De acuerdo con información de sus familiares, María José Martínez Morales abordó un taxi de aplicación en el estado de Querétaro el jueves 4 de abril.

No obstante, después de ello la joven en espectro autista perdió todo tipo de comunicación , ocasionando que su madre, Laura Morales, impusiera la denuncia explicando los siguientes detalles.

Con consecuencias profundas de preocupación, María José Martínez Morales fue reportada como desaparecida tras no volver a su casa en Querétaro desde el pasado 4 de abril.

Y en este sentido, además del detalle de que la joven está en espectro autista, para dar con su paradero se ha emitido la siguiente ficha de búsqueda:

Laura Morales, madre de María José Martínez Morales, añadió que en contra de toda costumbre, la joven que está en espectro autista salió de su casa en taxi de aplicación a las 22:50 horas aquel 4 de abril .

Desafortunadamente, además ser la excepción, esta decisión de María José Martínez Morales también se convirtió en lo último que hizo antes de su desaparición en Querétaro.

En cuanto a la unidad que abordó, la madre de María José Martínez Morales indica que se trata de un Attitude Guinda , siendo este detalle también informado a las autoridades.

Por los testimonios de la madre de María José Martínez Morales, Laura Morales, la joven buscada que desapareció en Querétaro ha alertado al estado completo.

Y es que, tal como lo indica su familiar, urge encontrarla porque está en el espectro autista y su mal percepción del entorno (nunca salía de casa) juega en contra suya.

Se relata que María José Martínez Morales se encontraba en su domicilio en Querétaro cuando habló por teléfono con su familiar, quien estaba en el veterinario con sus mascotas.

Sin embargo, de forma muy extraña y tras declarar que otro de sus animales presentaba malestar, la joven de 21 años con espectro autista pidió un taxi de aplicación para después desaparecer .

No me había dicho a dónde iba a ir y eso es lo preocupante, ella no es una muchacha que saliera, ella siempre estaba en casa y no me comentó nada, nada más me comentó su hermana que abordó un Uber y no sabe a dónde iba.

Laura Morales, mamá de María José Martínez Morales