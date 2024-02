La candidata de Fuerza y Corazón por México a la gubernatura del estado de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, se reunió con madres buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda de personas para escuchar sus necesidades y peticiones.

Las peticiones de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos se van a integrar a su campaña rumbo a la gubernatura del estado de Guanajuato en las elecciones 2024.

Libia Dennise García Muñoz Ledo prometió que el asunto será una prioridad para su gobierno y que su convicción es seguir siendo su aliada y trabajando de la mano con las familias de Guanajuato.

En el ejercicio encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo se identificaron fortalezas y oportunidades para diseñar propuestas en la campaña que inicia el 1 de marzo.

En el diagnóstico realizado participó Brenda Ángeles Manjarrez, abogada quien en los últimos cuatro años estuvo en en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), encargada de temas de vinculación, capacitación, subsidios, transparencia y representación jurídica.

También trabajó en el área consultiva de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, donde participó en la emisión de opiniones y construcción de normas secundarias enfocadas a temas de seguridad y derechos humanos.

La exfuncionaria dijo que se toman dos factores para el diagnóstico como la información oficial y cuestionarios a las familias, ya que dijo, es importante la participación de las familias, lo cual es un principio transversal internacional.

También participó Ariadna Jakeline Cruz Cuevas, licenciada en Derecho y exdirectora del Centro Nacional de Identificación Humana de la CNB, quien reconoció propuestas concretas de Libia Dennise García Muñoz Ledo acordes a las demandas de las familias.

Las madres buscadoras también reconocieron el trabajo de Libia Dennise García Muñoz Ledo, le dijeron que en caso de ganar no las olvide, trabajen hombro a hombro y designe como parte de su equipo a personas comprometidas con esa causa.

“Sabemos de tu compromiso con nosotras en los diferentes cargos que has tenido, en donde con empatía y sensibilidad has trabajado por nuestra causa, lo que queremos pedirte una vez que seas Gobernadora, es que no te olvides de nosotras, que trabajes hombro a hombro con nosotras y te acompañes de personas comprometidas con esta causa”

Madre buscadora