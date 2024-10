En el contexto de violencia que se vive del norte al sur de México, este 18 de octubre, se reportó el robo del vehículo de una funcionaria del Estado de México.

La alcaldesa de Jilotzingo, Ana Teresa Casas, informó que la madrugada del 18 de octubre un hombre armado robó su camioneta.

Jilotzingo es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México. Esta entidad está catalogada entre los 5 estados más peligrosos de México.

¿Cómo fue el robo de la camioneta de Ana Teresa Casas, alcaldesa de Jilotzingo?

De acuerdo con un comunicado, Ana Teresa Casas se detuvo en la casa de su madre, ubicada en “La Manzanas”, alrededor de las 2:00 am. Ella descendió del vehículo cuando un hombre armado disparó contra su chófer, que se encontraba abordo de la camioneta.

El chófer logró salir del vehículo, se resguardó de los disparos y salió ileso. El atacante subió a la camioneta y se la llevó.

Alrededor de las 3:00 am, la camioneta de la alcaldesa de Jilotzingo fue encontrada en un barranco en Santa María Mazatlán, Estado de México, sin ninguna persona en su interior. Aún se desconoce si el atentado fue contra la alcaldesa Ana Teresa Casas.

La alcaldesa Ana Teresa Casas, comentó que nunca ha visto la necesidad de trasladarse con guardias de seguridad ya que no le debe nada a nadie.

“Ustedes saben que nunca ha transitado con escoltas y que jamás ha tenido gente de seguridad pública conmigo porque siempre me he sentido segura de Jilotzingo, segura de que no le debo nada a nadie”, señaló Ana Teresa Casas, en el comunicado.

Comunicado Ana Teresa Casas

Esto dijo el PRI respecto al robo de la camioneta de Ana Teresa Casas, alcaldesa de Jilotzingo

El Comité Directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México condenó “cualquier acto de violencia que que ponga en riesgo la seguridad de [los] servidores públicos y la tranquilidad de de la comunidad de Jilotzingo”.

Además expresó su total respaldo a la alcaldesa priista, Ana Teresa Casas, ya que “ha sabido gobernar con honestidad y compromiso”.

Se solicitó a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos ocurridos donde la alcaldesa Ana Teresa Casas perdió su vehículo y su chófer fue atacado con arma de fuego.