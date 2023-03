El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, encabezó un emotivo homenaje al beisbolista Óliver Pérez Martínez, por su destacada trayectoria.

Juan de Dios Gámez Mendívil destacó la carrera de 20 años del deportista, quien se mantuvo en la cima del éxito en el beisbol de Grandes Ligas, y hoy sirve de ejemplo y orgullo para la gente de Culiacán.

El homenaje incluyó la inauguración de la calle en honor a Óliver Pérez Martínez, frente a la Liga de Beisbol Culiacán Recursos, donde el presidente municipal rememoró los mejores momentos del beisbolista en Grandes Ligas.

Enfatizó que no es fácil consolidarse y mantenerse en un buen nivel de trabajo, y lo que hizo Pérez Martínez, demuestra que un culiacanense sí puede llegar al beisbol de Grandes ligas.

Gámez Mendívil, agradeció y felicitó al pelotero, por poner muy en alto el nombre de Culiacán, del estado de Sinaloa y por ser un ejemplo para todos.

Óliver Pérez, mostró su júbilo ante todos y dio las gracias al alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, a los regidores, jugadores, Inmortales del Salón de la Fama, familia, así como a sus managers.

El beisbolista exhortó a los pequeños que asistieron con sus familias a seguir formándose con empeño pues ellos son el futuro de México.

Juan de Dios Gámez Mendívil entregó el reconocimiento y una casaca a Óliver Pérez, corto el listón y dio por inaugurada la obra, develando la placa y la nomenclatura de la vialidad: Sector Recursos Hidráulicos, Óliver Pérez, Fraccionamiento Portales del Country.

Dentro de la Liga Culiacán-Recursos, se presentó un video donde se apreciaban imágenes del jugador desde su infancia, y su extensa trayectoria; se presentó un mural con su imagen y nombre, y los directivos de la Liga nombraron este terreno de juego como “Óliver Pérez”.

El homenajeado estuvo acompañado de su esposa, hijos, sus padres, ex beisbolistas; del titular del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, Alberto Beltrán Figueroa; el director Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Julio César Cascajares Ramírez, así como David Vargas impulsor de dicho homenaje.

“Muchas gracias a todos, para mi es un momento muy importante, no hay palabras, me siento nervioso, pero muy emotivo de que se haya hecho esta calle a mí con mi nombre, y que sea justamente aquí, donde hay recuerdos muy importantes de mi niñez, es grato ver a todos reunidos aquí, ver a estos niños me pone feliz, sepan que a base de dedicación, esfuerzo y disciplina puedes lograr tus sueños”

Óliver Pérez