La joven fue sometida a una cirugía de 7 horas y logró recuperar su brazo. Ahora está en rehabilitación.

México.- Una joven de Guanajuato perdió el brazo derecho en un accidente laboral, y este le fue reimplantado con éxito por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El incidente ocurrió en el municipio de Purísima de Bustos, de Guanajuato. Melissa “N” perdió su brazo cuando se le atoró en una máquina del trabajo. La joven narró que no lo pudo sacar y este le fue amputado por la maquinaria.

"Al momento del accidente no sentía dolor, pero sí pánico, gritaba y pedí ayuda a mis compañeros. Me sentía incompleta, creía que mi brazo se había destruido totalmente y los médicos me dijeron que no me aseguraban salvar mi extremidad, pero que iban a hacer su mejor trabajo. Me estaba haciendo a la idea que perdería mi brazo" Melissa "N". Joven que perdió su brazo

La joven fue sometida a una cirugía de 7 horas de duración, el pasado 24 de agosto. Los médicos del IMSS le daban un pronóstico poco probable para recuperar el brazo, pero de cualquier forma llevaron a cabo el procedimiento.

El jefe de cardiocirugía de la Unidad Médica de Alta Especialidad 1, Ranulfo Cendejas, explicó que entre las posibilidades que se dieron a la joven es que quizá su brazo no volvería afuncionar y sólo lo tendría por cuestiones estéticas. La joven accedió a esto porque no quería ver afectada su imagen corporal.

Un total de 40 personas participaron en el procedimiento, realizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad Bajío. El proceso resultó satisfactorio y la joven tiene de vuelta su brazo.

En específico, se realizó el reimplante total del brazo, tomando injertos de la pierna izquierda de la joven, para darle circulación a la extremidad amputada, logrando que sobreviviera. Además se laboró en la revascularización, con apoyo de especialistas de Traumatología y Ortopedia, Cirugía Reconstructiva y Angiología.

Los especialistas de cirugía reconstructiva trabajaron en los vasos y nervios afectados, con un buen resultado estético. Además los traumatólogos unieron el hueso con reconexión y dieron estabilidad con un fijador externo, que se mantendrá de 4 a 6 meses.

Ahora solo resta la rehabilitación, la cual se lleva a cabo de manera positiva, narró la joven.