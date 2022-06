Un ladrón quiso robar un Oxxo pero se quedó atorado en los ductos de ventilación.

Fue la madrugada del 23 de junio, que el ladrón, de entre 30 y 35 años de edad, habría ingresado a un Oxxo para robarlo.

Esto ocurrió en el Oxxo ubicado en el cruce de las avenidas Aquiles Serdán y Javier Mina, en la colonia San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con medios locales, el ladrón primeramente habría ingresado por una puerta del Oxxo, al romper la ventana de una de las puertas del establecimiento.

Una vez dentro, el delincuente procedió a robar varios productos del Oxxo, pero extrañamente, el ladrón no escapó por la puerta donde ingresó, e intentó escapar por el ducto de ventilación del techo.

Lamentablemente su estrategia de escape no le funcionó, pues el ladrón se quedó atorado en los ductos de ventilación.

Una de las tiendas minoristas Oxxo. (UAN JOSÉ ESTRADA SERAFIN /CUARTOSCURO.COM)

Ladrón que quiso robar un Oxxo ingresó por puerta principal; quiso escapar por los ductos de ventilación

El reporte del ladrón que quiso robar un Oxxo, fue levantado por un vecino de la zona que se comunicó al número de emergencias 911.

Luego de recibir el reporte, elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara se trasladaron al lugar de los hechos.

No obstante, antes de ubicar al ladrón, los policías no encontraron visiblemente a nadie al momento de entrar al Oxxo, y no fue hasta que se fijaron detenidamente en los ductos de ventilación.

Fue así que encontraron al ladrón atorado en los ductos de ventilación.

#Preliminar Un ladrón que ingresó a robar a un OXXO ubicado sobre el cruce de las avenidas Aquiles Serdán y Javier Mina, en Guadalajara; quedó atrapado en los ductos de ventilación #GuardiaNocturna pic.twitter.com/shpNnZehvS — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) June 23, 2022

Video: Rescatan al ladrón que quiso robar un Oxxo de los ductos de ventilación

El ladrón que quiso robar un Oxxo fue rescatado de los ductos de ventilación por elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes acudieron para apoyar a la Policía de Guadalajara.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que el ladrón fue rescatado de los ductos de ventilación por elementos de Protección Civil con ayuda de una cuerda de rescate.

Finalmente, el medio local El Informador, dio a conocer que tras el rescate, el ladrón que quiso robar un Oxxo fue detenido por policías de la Comisaría de Guadalajara.