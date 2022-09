Luego de que fuese acuchillada en Puerto Vallarta, la periodista Susana Mendoza Carreño negó que el ataque se tratara de un robo.

En entrevista con Azucena Uresti, Susana Mendoza Carreño descartó que el ataque del que fue víctima haya sido un intento de asalto, dado que no le quitaron ningún objeto de valor ; incluso, su camioneta fue dejada estacionada a unos metros del lugar de la agresión.

“Estoy con vida, esto es muy importante”, dijo la reportera.

AMLO: No se descarta que Susana Carreño fuera atacada por su actividad periodística

“Lamento mucho para quienes en un principio para quienes dijeron que había sido un intento de asalto, de robo... a mí no me quitaron absolutamente nada. La camioneta la dejaron más adelante”

Susana Mendoza Carreño relató las heridas que le dejó el presunto intento de asesinato del que fue víctima el pasado 1 de julio de 2022.

La periodista contó que en total fueron tres heridas que le dejó el ataque:

En este sentido, Susana Mendoza Carreño detalló que la herida más grave la tuvo en la yugular; también, contó que la herida en el brazo se produjo cuando trató de cubrirse; finalmente, dijo que la del abdomen le afectó el vaso sanguíneo y el intestino.

“Fueron tres heridas que me hicieron, la principal, más mortal, fue en la yugular; tengo otra en el brazo con el que traté justamente de cubrirme y tengo la que me dieron en el abdomen... que me afectaron el vaso y el intestino”

Susana Mendoza Carreño. Periodista